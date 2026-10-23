Gözler derbide

Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir zafer elde eden sarı- kırmızılılar, geçen sezon olduğu gibi üç kulvarı bir arada götürmek istiyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunu kimselere kaptırmayan Okan Buruk'un öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde de Lille'i yenerek şanssızlığını kırdı. Şimdi sıra pazartesi günü F.Bahçe ile oynanacak olan dev derbiye geldi. Rakibinin 3 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta yapılacak olan kritik mücadelede tamamen galibiyete odaklanmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularından Lille zaferini unutup tamamen F.Bahçe derbisine kenetlenmelerini istedi. Kazanması halinde farkı iyice açarak psikolojik olarak büyük bir darbe vuracak olan sarı- kırmızılılar, rakibinin son dönemlerdeki kötü gidişini fırsata çevirmek istiyor. Kazanırsa hem liderliğini sürdürecek hem de puan farkını açacak olan G.Saray'da Rafael Leao dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor. Portekizli yıldızın da ufak bir ihtimal de olsa forma giyme şansı bulunuyor.

KANATLAR ÇOK ÇALIŞTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında sarı-kırmızılı takımın kanatları çok çalıştı. Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, tarihi zaferin baş mimarları arasında yer aldı. İki isim de 76 dakika sahada kaldı.