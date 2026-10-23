CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Gözler derbide

Gözler derbide

Fransa'da tarihi bir zafer elde eden Galatasaray, şimdi Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini elde ederek kendisini play-off potasına atan G.Saray, Süper Lig’deki zorlu F.Bahçe derbisine odaklandı. Tek hedef pazartesi kazanıp liderliği devam ettirmek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Gözler derbide

Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir zafer elde eden sarı- kırmızılılar, geçen sezon olduğu gibi üç kulvarı bir arada götürmek istiyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunu kimselere kaptırmayan Okan Buruk'un öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde de Lille'i yenerek şanssızlığını kırdı. Şimdi sıra pazartesi günü F.Bahçe ile oynanacak olan dev derbiye geldi. Rakibinin 3 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta yapılacak olan kritik mücadelede tamamen galibiyete odaklanmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularından Lille zaferini unutup tamamen F.Bahçe derbisine kenetlenmelerini istedi. Kazanması halinde farkı iyice açarak psikolojik olarak büyük bir darbe vuracak olan sarı- kırmızılılar, rakibinin son dönemlerdeki kötü gidişini fırsata çevirmek istiyor. Kazanırsa hem liderliğini sürdürecek hem de puan farkını açacak olan G.Saray'da Rafael Leao dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor. Portekizli yıldızın da ufak bir ihtimal de olsa forma giyme şansı bulunuyor.

KANATLAR ÇOK ÇALIŞTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında sarı-kırmızılı takımın kanatları çok çalıştı. Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, tarihi zaferin baş mimarları arasında yer aldı. İki isim de 76 dakika sahada kaldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli"
Avrupa'da kusursuz Fırtına! Konferans Ligi'nde 2'de 2...
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
İftiracı Özlale ağzındaki baklayı çıkardı! Berat Albayrak’a yönelik yalanlarına “Elimize gelen bilgileri değerlendirdik” itirafı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı!
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli" Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli" 07:38
Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu" Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu" 07:21
Andre Onana trafik kazası geçirdi Andre Onana trafik kazası geçirdi 06:46
Türk derbisi Efes'in Türk derbisi Efes'in 01:42
Deli cesareti yedi puan! Deli cesareti yedi puan! 01:39
İtaliano şaşırttı İtaliano şaşırttı 01:38
Daha Eski
Olaitan oyunu değiştirdi Olaitan oyunu değiştirdi 01:37
Bu Kartal yıkılmaz Bu Kartal yıkılmaz 01:36
Avrupalı Kartal Avrupalı Kartal 01:35
Yazık oldu Yazık oldu 01:27
Amir Murillo etkili oldu Amir Murillo etkili oldu 01:25
B. Fernandes'ten sitem! G.Saray... B. Fernandes'ten sitem! G.Saray... 01:11