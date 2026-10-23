Galatasaray'ın yeni 'Mertens'i dev sahnede! Aleksey Batrakov büyülemeye devam ediyor

Yaz transfer döneminde kadroya katılan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov, performansıyla dikkat çekiyor. Lille deplasmanında gol atan genç yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

Batrakov'un oyun tarzı, Galatasaray'ın eski yıldızlarından Dries Mertens'i hatırlatıyor. Cimbom'un parlayan yıldızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki yaratıcılığıyla dikkat çekiyor. Dar alanda etkili olması, topla kurduğu bağlantılar ve hücum aksiyonlarına katılması, Mertens ile benzerlik gösteren özellikleri arasında yer alıyor.

Hücum hattında hareketli bir görüntü çizen Lille maçının kahramanı Batrakov, yalnızca gol yollarında değil, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda da farkını gösteriyor. Genç yaşına rağmen sahada özgüvenli bir oyun ortaya koyan Rus yıldız, gelişimini sürdürmesi halinde Galatasaray'ın hücum gücüne önemli katkılar sağlayabilecek bir isim olarak öne çıkıyor. 9 resmi karşılaşmada görev alan Batrakov, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.