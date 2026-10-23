Henüz 21 yaşında olan genç yetenek, Barcelona mücadelesinin ardından Lille karşısında da fileleri havalandırarak formunu zirveye taşıdı.

Her geçen gün oyununu daha da geliştiren Rus futbolcuyu İstanbul'da tutmanın yönetim açısından oldukça zorlaşacağı ifade ediliyor.