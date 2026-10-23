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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Galatasaray formasıyla Avrupa sahnesinde fırtına gibi esen Aleksey Batrakov, dev kulüpleri peşine taktı. Sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü performansıyla güldüren genç yıldız, serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda Devler Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan o takımın yolunu olabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 13:06
Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği harika performansla adından söz ettiren Aleksey Batrakov, futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başardı.

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Henüz 21 yaşında olan genç yetenek, Barcelona mücadelesinin ardından Lille karşısında da fileleri havalandırarak formunu zirveye taşıdı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Her geçen gün oyununu daha da geliştiren Rus futbolcuyu İstanbul'da tutmanın yönetim açısından oldukça zorlaşacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Yaz transfer döneminde siyasi engeller yüzünden Paris Saint-Germain ve bazı Premier Lig ekiplerine gidemeyen yıldız oyuncunun bu çıkışıyla önü tamamen açıldı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Galatasaraylı idareciler, sezon başında 25 milyon euro karşılığında kadroya dahil edilen başarılı orta sahanın geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

SERBEST KALMA MADDESİ...

Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmedeki serbest kalma maddesinin karşı tarafın özel ısrarıyla eklendiğini ve bu durumun kendi tercihleri olmadığını vurguladı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Kulüp kurmayları, oyuncunun bu performansını sürdürmesi halinde 55 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin dev kulüpler tarafından rahatlıkla ödeneceğini düşünüyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Özellikle Paris Saint-Germain'in yakından izlediği genç yıldızla İspanyol devlerinden Barcelona'nın da yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Batrakov'un sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak takımdan ayrılması durumunda, elde edilecek gelirin yüzde 15'i eski kulübü Lokomotiv Moskova'ya verilecek.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için tedirgin bekleyiş!

Milliyet'in haberine göre olası bir 55 milyon euro'luk satış gerçekleşirse, bu payın eski Rus kulübünün kasasına yaklaşık 4,5 milyon euro olarak gireceği hesaplanıyor.

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