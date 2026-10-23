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Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

Geçen sezonun aynı dönemine kıyasla kalesinde 8 gol daha fazla gören Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Ara transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, planları altüst eden beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 11:58
Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

Trendyol Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan ve Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

Sarı-kırmızılılar, rakip kaleye gol atma konusunda sıkıntı yaşamasa da savunmadaki problemler Okan Buruk'un canını sıkıyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

8 MAÇTA 11 GOL

Geçtiğimiz sezonun 8. haftalık periyodunda kalesinde yalnızca 3 gol gören Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 11 gol yedi.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

Ara transfer döneminde bu eksikliği kapatmak için stoper takviyesi hedefleyen Cimbom'a bir kötü haber de İtalya'dan geldi.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

LEVERKUSEN, BREMER'İ İSTİYOR

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Gleison Bremer için sıcak bir gelişme yaşandı. Juventus forması giyen Brezilyalı stoperin, Bayer Leverkusen'in transfer gündemine girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

DEVRE ARASINDA HAMLE

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Alman ekibi, 29 yaşındaki savunmacıyı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

LEVERKUSEN MAAŞI KARŞILAMAYA HAZIR

Leverkusen'in, Bremer'in maaş beklentilerini karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

GÖRÜŞME YOK

İki kulüp ve oyuncu arasında henüz resmi bir görüşme gerçekleştirilmedi.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

JUVENTUS TEKLİFLERE SICAK

Juventus'un, Bremer'in yüksek maaşı ve önemli piyasa değeri nedeniyle gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Brezilyalı futbolcunun kısa süre önce menajerini değiştirmesi de Torino ekibindeki geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın ilgisini geri çevirerek Juventus'ta kalmayı tercih eden Bremer için ocak ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus ile 10 maçta görev alan Bremer, 2 gollük performans sergiledi.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

KONTRATI

İtalyan deviyle 2029'a kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti

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