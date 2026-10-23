Galatasaray'a transfer şoku! Savunma hattında 1 numaralı hedefti
Geçen sezonun aynı dönemine kıyasla kalesinde 8 gol daha fazla gören Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Ara transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, planları altüst eden beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 11:58
Ara transfer döneminde bu eksikliği kapatmak için stoper takviyesi hedefleyen Cimbom'a bir kötü haber de İtalya'dan geldi.
LEVERKUSEN, BREMER'İ İSTİYOR
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Gleison Bremer için sıcak bir gelişme yaşandı. Juventus forması giyen Brezilyalı stoperin, Bayer Leverkusen'in transfer gündemine girdiği öne sürüldü.
DEVRE ARASINDA HAMLE
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Alman ekibi, 29 yaşındaki savunmacıyı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
LEVERKUSEN MAAŞI KARŞILAMAYA HAZIR
Leverkusen'in, Bremer'in maaş beklentilerini karşılamaya hazır olduğu belirtildi.
GÖRÜŞME YOK
İki kulüp ve oyuncu arasında henüz resmi bir görüşme gerçekleştirilmedi.
JUVENTUS TEKLİFLERE SICAK
Juventus'un, Bremer'in yüksek maaşı ve önemli piyasa değeri nedeniyle gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Brezilyalı futbolcunun kısa süre önce menajerini değiştirmesi de Torino ekibindeki geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın ilgisini geri çevirerek Juventus'ta kalmayı tercih eden Bremer için ocak ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
PERFORMANSI
Bu sezon Juventus ile 10 maçta görev alan Bremer, 2 gollük performans sergiledi.
KONTRATI
İtalyan deviyle 2029'a kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
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