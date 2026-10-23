Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille'i 4-2'lik skorla mağlup ederek ilk puanlarını alan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbiyi kazanmak isteyen sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 08:51
Lille'in Soriba Diaoune ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.
Lille galibiyetiyle moral depolayan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Ezeli rakibiyle zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz şoku yaşanıyor.
Galatasaray'da sezona kötü başlayan ancak milli aradan sonraki 4 maçta olumlu performans sergileyen Barış Alper ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
26 yaşındaki sol kanadın geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi'nde 4-2 kazanılan Lille mücadelesinde ağrıları olmasına rağmen fedakârlık yapıp sahaya çıktığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, Barış'ın pazartesi günkü Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak tetkikler sonucu belli olacak.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.
Milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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