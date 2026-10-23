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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille'i 4-2'lik skorla mağlup ederek ilk puanlarını alan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbiyi kazanmak isteyen sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 08:51
Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 3. hafta maçında Lille deplasmanına konuk oldu.

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Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Nabil Bentaleb (k.k.) ve Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Lille'in Soriba Diaoune ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Lille galibiyetiyle moral depolayan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Ezeli rakibiyle zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz şoku yaşanıyor.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray'da sezona kötü başlayan ancak milli aradan sonraki 4 maçta olumlu performans sergileyen Barış Alper ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

26 yaşındaki sol kanadın geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi'nde 4-2 kazanılan Lille mücadelesinde ağrıları olmasına rağmen fedakârlık yapıp sahaya çıktığı öğrenildi.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Sabah'ın haberine göre, Barış'ın pazartesi günkü Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak tetkikler sonucu belli olacak.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Barış Alper Yılmaz...

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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