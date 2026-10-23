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Galatasaray dağıttı

Sarı-kırmızılı takımın Lille zaferi, dış basında geniş yankı uyandırdı. Fransa'da yayın yapan L'Equipe gazetesi, "G.Saray, Lille'e zor anlar yaşattı" ifadelerini kullandı. So Foot ise "G.Saray, Lille'i dağıttı" başlığı ile temsilcimizin zaferini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Galatasaray dağıttı

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak 23. sıraya yükselen G.Saray, Fransız ekibi Lille'i deplasmanda adeta paramparça etti. Rakibini 4-2 yenerek harika bir zafer elde eden sarı-kırmızılı takımın bu performansı yabancı basında da geniş yankı uyandırdı. Fransa'da yayın yapan L'Equipe gazetesi, "Galatasaray, Lille'e zor anlar yaşattı. Henüz puanı bulunmayan Lille sondan ikinci sırasında yer alıyor" dedi. So Foot ise "Galatasaray, Lille'i dağıttı" başlığı ile temsilcimizi övdü.

İÇLER ACISI BİR DURUM

Le Figaro, Fransız ekibini eleştirerek, "Şampiyonlar Ligi'ne başlangıçları tam bir fiyasko. İçler acısı bir görüntü" ifadelerini kullandı. Diğer başlıklar ise şöyle: France İnfo: Eski kulübüne karşı Stade Pierre- Mauroy'da sahaya çıkan Osimhen, Lille'in başına bela oldu. RMC Sport: Lille, G.Saray'a karşı 4-2'lik ağır bir yenilgi aldı. Üst üste üç maç kaybetti ve mucize olmazsa elenmeye doğru ilerliyor. La Voix de Nord: Osimhen oyundan çıkarken tüm stadyum tarafından ayakta alkışlandı. Şapka çıkarıyoruz, büyük sanatçı.

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