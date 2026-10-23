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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Batrakov seriye bağladı

Batrakov seriye bağladı

Sarı-kırmızılı takımın Rus yıldızı kalitesini göstermeye başladı. Son 4 resmi maçta 2 gol kaydedip bir de asiste imzasını atan Batrakov, Devler Ligi’ni çok sevdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Batrakov seriye bağladı

Galatasaray'a geldiği ilk günlerde soru işareti yaratan Aleksey Batrakov, genç yaşına karşın ne kadar büyük bir oyuncu olduğu göstermeye başladı. 21 yaşındaki yıldız, ilk kez yurt dışı deneyimi yaşarken, Rusça dışında bir dil bile bilmiyor. İngilizce öğrenmeye çalışan Batrakov, uyum sorununu aştıkça yıldızlaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı son iki maçta da fileleri havalandıran yıldız 10 numara, Avrupa'yı çok sevdi. Hayalini kurduğu arenada harikalar yaratan genç yıldız, G.Saray'ı sırtlıyor. Güzel bir ivme yakalayan Batrakov, son 4 resmi karşılaşmada ise 2 golün yanı sıra bir de asiste imzasını attı. Skor katkısının yanı sıra bir 10 numara için fazlasıyla mücadele edip, pres yapan Batrakov, orta sahayı da çok rahatlatıyor. Leroy Sane gibi çocukluk kahramanlarından biriyle aynı takımda forma giyen Batrakov, takımın kilit oyuncularından birisi oldu.

AVRUPA TAKIMLARININ RADARINDA

Aleksey Batrakov, Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Avrupa takımları tarafından beğenilse de transfer edilmemişti. PSG'nin ilgisi de kayıtsız kalırken devreye giren G.Saray önemli bir işi bitirdi. Barcelona ve Lille maçlarında parlayan başarılı futbolcu, sergilediği futbolla da Avrupa takımlarının radarına girdi. Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

RUS BASININDAN BÜYÜK ÖVGÜ

Rus yıldız Batrakov'un performansı ülkesinde de çok yakından takip ediliyor. Championat, oyuncunun kafa golünün G.Saray'ın ilk galibiyetine katkı sağladığını ifade etti. Sport Box, Batrakov'un takıma kısa sürede uyum sağladığını ve galibiyette kilit rol oynadığının altını çizdi. Ayrıca Batrakov'un Mauro İcardi'nin başarısını tekrar edip 3 maçta 2 ol attığı belirtildi.

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