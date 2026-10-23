Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir
Galatasaray formasıyla Avrupa sahnesinde fırtına gibi esen Aleksey Batrakov, dev kulüpleri peşine taktı. Sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü performansıyla güldüren genç yıldız, serbest kalma bedelinin ödenmesi ve o takıma imza atması durumunda Devler Ligi'nde Galatasaray'a rakip olabilir. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 10:34
Yaz transfer döneminde siyasi engeller yüzünden Paris Saint-Germain ve bazı Premier Lig ekiplerine gidemeyen yıldız oyuncunun bu çıkışıyla önü tamamen açıldı.
Galatasaraylı idareciler, sezon başında 25 milyon euro karşılığında kadroya dahil edilen başarılı orta sahanın geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
SERBEST KALMA MADDESİ...
Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmedeki serbest kalma maddesinin karşı tarafın özel ısrarıyla eklendiğini ve bu durumun kendi tercihleri olmadığını vurguladı.
Kulüp kurmayları, oyuncunun bu performansını sürdürmesi halinde 55 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin dev kulüpler tarafından rahatlıkla ödeneceğini düşünüyor.
Özellikle Paris Saint-Germain'in yakından izlediği genç yıldızla İspanyol devlerinden Barcelona'nın da yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Batrakov'un sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak takımdan ayrılması durumunda, elde edilecek gelirin yüzde 15'i eski kulübü Lokomotiv Moskova'ya verilecek.
Milliyet'in haberine göre olası bir 55 milyon euro'luk satış gerçekleşirse, bu payın eski Rus kulübünün kasasına yaklaşık 4,5 milyon euro olarak gireceği hesaplanıyor.
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