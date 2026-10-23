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Anasayfa Galatasaray Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Galatasaray formasıyla Avrupa sahnesinde fırtına gibi esen Aleksey Batrakov, dev kulüpleri peşine taktı. Sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü performansıyla güldüren genç yıldız, serbest kalma bedelinin ödenmesi ve o takıma imza atması durumunda Devler Ligi'nde Galatasaray'a rakip olabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 10:34
Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği harika performansla adından söz ettiren Aleksey Batrakov, futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başardı.

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Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Henüz 21 yaşında olan genç yetenek, Barcelona mücadelesinin ardından Lille karşısında da fileleri havalandırarak formunu zirveye taşıdı.

Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Her geçen gün oyununu daha da geliştiren Rus futbolcuyu İstanbul'da tutmanın yönetim açısından oldukça zorlaşacağı ifade ediliyor.

Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Yaz transfer döneminde siyasi engeller yüzünden Paris Saint-Germain ve bazı Premier Lig ekiplerine gidemeyen yıldız oyuncunun bu çıkışıyla önü tamamen açıldı.

Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Galatasaraylı idareciler, sezon başında 25 milyon euro karşılığında kadroya dahil edilen başarılı orta sahanın geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

SERBEST KALMA MADDESİ...

Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmedeki serbest kalma maddesinin karşı tarafın özel ısrarıyla eklendiğini ve bu durumun kendi tercihleri olmadığını vurguladı.

Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Kulüp kurmayları, oyuncunun bu performansını sürdürmesi halinde 55 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin dev kulüpler tarafından rahatlıkla ödeneceğini düşünüyor.

Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Özellikle Paris Saint-Germain'in yakından izlediği genç yıldızla İspanyol devlerinden Barcelona'nın da yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Batrakov'un sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak takımdan ayrılması durumunda, elde edilecek gelirin yüzde 15'i eski kulübü Lokomotiv Moskova'ya verilecek.

Batrakov için tedirgin bekleyiş! Galatasaray'a rakip olabilir

Milliyet'in haberine göre olası bir 55 milyon euro'luk satış gerçekleşirse, bu payın eski Rus kulübünün kasasına yaklaşık 4,5 milyon euro olarak gireceği hesaplanıyor.

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