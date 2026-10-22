Yunus’tan en erken gol

Aslan, Lille deplasmanına adeta 1-0 önde başladı. Barış Alper Yılmaz'ın harika getirdiği topta savunma hata yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Yunus Akgün düzgün bir vuruşla topu Fransız ekibinin ağlarına gönderdi. 65. saniyede filelere giden bu top, Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde attığı en erken gol oldu. Bu arada Yunus, Avrupa kupalarında son 3 yılda 8. golünü kaydetti.