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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Uğurcan’dan 3 kurtarış

Uğurcan’dan 3 kurtarış

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki diriliş gecesinde Uğurcan Çakır etkili bir performans sergiledi. Deneyimli eldiven kalesinde 2 gol görmesine rağmen 3 net kurtarış yaptı. Milli kaleci, topu ayağıyla oyuna soktuğu anlarda da takım arkadaşlarını bularak Lille presini kırdı. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven verdi. Uğurcan derbiyi de kazanacaklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Uğurcan’dan 3 kurtarış

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki diriliş gecesinde Uğurcan Çakır etkili bir performans sergiledi. Deneyimli eldiven kalesinde 2 gol görmesine rağmen 3 net kurtarış yaptı. Milli kaleci, topu ayağıyla oyuna soktuğu anlarda da takım arkadaşlarını bularak Lille presini kırdı. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven verdi. Uğurcan derbiyi de kazanacaklarını söyledi.

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