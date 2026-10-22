Uğurcan’dan 3 kurtarış

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki diriliş gecesinde Uğurcan Çakır etkili bir performans sergiledi. Deneyimli eldiven kalesinde 2 gol görmesine rağmen 3 net kurtarış yaptı. Milli kaleci, topu ayağıyla oyuna soktuğu anlarda da takım arkadaşlarını bularak Lille presini kırdı. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven verdi. Uğurcan derbiyi de kazanacaklarını söyledi.