Torreira’nın şanssızlığı

Sarı-kırmızılıların, Devler Ligi'ndeki görkemli galibiyetinde Lucas Torreira'nın da payı büyüktü. Uruguaylı futbolcu, Cimbom'un attığı 3. golde ortalığı karıştırdı. Onun kaleye doğru yönlendirdiği top Bentaleb'e çarptı. Lille kalecisi Berke de şaşırdı ve top ağlarla buluştu. Gol Bentaleb'e yazıldı. Sporting maçında Torreira atmış, o gol de Gonçalo'ya yazılmıştı.