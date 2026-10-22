İlk yarıda kalecimiz Uğurcan Çakır'a çok iş düştü. Yine savunmada çok basit hatalar yaptık. Hamle ve zamanlamada geç kaldık. Yediğimiz ikinci golde orta alanda Sara topu kaptırdı. Savunmada Abdülkerim topu uzaklaştıramadı. İlk yarıda çok da ortalarda görünmeyen bir Sara izledik yine. Ne topa bastı Sara ne de sorumluluk aldı. Bütün yük her zaman olduğu gibi Torreira'nın omuzlarına bindi. Maçın daha başında soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Lille savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün filelere gönderdi. Çok erken golü bulduk ve rüzgarı arkamıza aldık. Ama Lille, geriye düşmesine rağmen ilk yarıda hiç pes etmedi, oyundan düşmedi. Özellikle sol kanattan kalemize çok geldi Fransız ekibi.

Yunus Akgün oyunun hücum tarafında çok etkiliydi. Ama Sallai'ye yeteri kadar yardımcı olamadı. Bu arada Sallai, Batrakov'un attığı şık kafa golünde ceza sahasına harika bir orta kesti. Okan Buruk maçtan önce savunma arkasına atılacak toplara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamıştı. İlk golü bu şekilde yedik. Diaoune, savunmamızın arkasına atılan bir topta Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı ve golü attı. Yani çalıştığımız yerden golü yedik aslında. Pierre Mauroy Stadı'nda 2-1 geriye düşmemize rağmen pes etmedik ve soyunma odasına 2-2 beraberlikle gitmesini bildik. Bu arada ilk yarıda hakem Obrenovic, Osimhen-Berke mücadelesine lehimize penaltı verdi. Ama Berke'nin Osimhen'e bir müdahalesi yoktu.