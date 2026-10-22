Spor yazarları Lille-Galatasaray maçını yorumladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız temsilcisi Lille'i 4-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Lille'i yenmeyi başaran ilk Türk takımı olarak kayıtlara geçti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray'ın Fransa'daki zaferini ve karşılaşmanın öne çıkan anlarını değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS Spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 08:40
LEVENT TÜZEMEN - ORKESTRA ŞEFİ BATRAKOV
Galatasaraylı oyuncular Devler Ligi'nde oynadıklarını nihayet Lille deplasmanında farkına vardılar. Yunus Akgün'ün erken golüyle öne geçen ama sonra skor olarak geriye düşen Galatasaray için ilk yarı çok dengesizdi. Ciddi hatalar yaptılar. Lille'in Sallai'nin bölgesinde yaptıkları ataklara engel olamadılar ve 2-1 geriye düştüler. Fransa'daki hikayenin başlangıç imzasını Aleksey Batrakov yaptı. Devre biterken Sallai'nin bindirmesi sonrası yaptığı ortaya şahane koşu atan Batrakov, arkadaşlarını soyunma odasına moralli girmesini sağladı.
Okan hoca devre arası belli ki etkili bir konuşma yapmış. Çünkü Galatasaraylı oyuncular ikinci yarıda ilk 45'teki dağınık görüntülerinden kurtulup rakibe önde baskı yapan, daha çok topa hakim olan ve birlikte hareket eden bir görünüme büründüler. Torreira'nın kafa golünün ardından Batrakov'un başlattığı, Osimhen'in bitirdiği pozisyonda gelen dördüncü gol Lille'in direncini kırdı. Eğer ikinci yarıda Osimhen son vuruşlarda ve ofsayta düşmeme konusunda dikkatli olsaydı fark daha çok büyürdü. Barış Alper ve Yunus Akgün çalışkanlıklarıyla ön plana çıkarken Batrakov bir meastro gibi orta alanda arkadaşların yönetti.
Okan hocanın Gabriel Sara'yı çıkartıp Mario Lemina'yı oyuna alması, Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisini savunmada ciddi rahatlattı. Okan Buruk'un derbiyi düşünerek çok yorulan Barış Alper ve Yunus Akgün ikilisini çıkarıp yerine Gabriel Sane ve Eren Elmalı'yı alması doğru hamlelerdi. Geçen sezon Okan hocanın denediği Jakobs-Eren Elmalı ikilisini önlü arkalı oynatması Galatasaray'ın sol kanadına hem çabukluk getirdi hem de takımın savunma anlayışını güçlendirdi.
SERKAN KORKMAZ - KÜLLERİNDEN DOĞMAK
Bu Batrakov büyük topçu. Sanırım ambargo gölgesindeki Rus futbolunun Avrupa futbolundaki varoluş çığlığı oldu bu genç delikanlı. Anlayış, gelişime dönük yaklaşımla, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eşgüdümlü Cubarsi gibi hassas bir stratejiyi fazlasıyla hak ediyor. Okan Hoca, Fransa'da bir kez daha kaybetseydi, pazartesi günkü derbiye çok düşük bir krediyle çıkacaktı. Dün akşamki zaferde emeği geçen herkesi tek tek tebrik ediyorum. Gerçekten 'küllerinden doğmak' buna denir. Maçın (pek fazla kişi dikkat çekmese de) en önemli yanlarından biri yakın geleceğin milli takımıyla ilgiliydi.
Yıllar sonra iki takımla katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nde ancak altıncı maçımızda galibiyetle tanıştık. Gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe'nin talihsiz puan kaybı da olmasa süper olacaktı ama yine de iki takımımız için de çok heyecan verici beşer maç daha olması çok önemli. Keşke bu iki güzide kulübümüz ligdeki 'kadim' rekabetlerinin bu senelik ikinci plana atarak rekabeti 'hangimiz Avrupa'da daha başarılı olacak' sorusuyla taçlandırsa. Biliyoruz ki öyle olmayacak. Dün akşamki maçın son düdüğüyle birlikte futbolumuz Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 'yakıcı' iklimine girdi kuşkusuz. Peki o maç ne olacak? Sonucunu öngörmek çok zor ama dün akşamdan sonra artık kimin favori olduğunu biliyoruz.
ZEKİ UZUNDURUKAN - ADI ASLAN İŞTE DESTAN
Lille, Fransa Ligue 1'in ve Avrupa futbolunun köklü, istikrarlı ve güçlü takımlarından biri. Ama Galatasaray da Avrupa Fatihi! Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi bir takım. Lille'in en önemli kulüp politikası, genç ve yetenekli oyuncuları parlatıp Avrupa piyasasına sunması ve büyük paralar kazanması... İşte en yakın örneği; Lille yaz transfer döneminde ön liberosu Ayyoub Bouaddi'yi 95 milyon euro'ya Manchester City'ye; golcüsü Matias Fernandez Pardo'yu 60 milyon euro'ya Newcastle United'a sattı. Ama dün gördüğünüz gibi santrforsuz (Haraldsson sahte 9) ve yıldızsız bir kadro ile Galatasaray'a özellikle ilk yarıda zorluk çıkardılar.
İlk yarıda kalecimiz Uğurcan Çakır'a çok iş düştü. Yine savunmada çok basit hatalar yaptık. Hamle ve zamanlamada geç kaldık. Yediğimiz ikinci golde orta alanda Sara topu kaptırdı. Savunmada Abdülkerim topu uzaklaştıramadı. İlk yarıda çok da ortalarda görünmeyen bir Sara izledik yine. Ne topa bastı Sara ne de sorumluluk aldı. Bütün yük her zaman olduğu gibi Torreira'nın omuzlarına bindi. Maçın daha başında soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Lille savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün filelere gönderdi. Çok erken golü bulduk ve rüzgarı arkamıza aldık. Ama Lille, geriye düşmesine rağmen ilk yarıda hiç pes etmedi, oyundan düşmedi. Özellikle sol kanattan kalemize çok geldi Fransız ekibi.
Yunus Akgün oyunun hücum tarafında çok etkiliydi. Ama Sallai'ye yeteri kadar yardımcı olamadı. Bu arada Sallai, Batrakov'un attığı şık kafa golünde ceza sahasına harika bir orta kesti. Okan Buruk maçtan önce savunma arkasına atılacak toplara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamıştı. İlk golü bu şekilde yedik. Diaoune, savunmamızın arkasına atılan bir topta Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı ve golü attı. Yani çalıştığımız yerden golü yedik aslında. Pierre Mauroy Stadı'nda 2-1 geriye düşmemize rağmen pes etmedik ve soyunma odasına 2-2 beraberlikle gitmesini bildik. Bu arada ilk yarıda hakem Obrenovic, Osimhen-Berke mücadelesine lehimize penaltı verdi. Ama Berke'nin Osimhen'e bir müdahalesi yoktu.
O yüzden penaltı VAR uyarısı ile iptal oldu. Maç boyunca önüne atılan toplara çok hızlı koşular yaptı Osimhen. Ama arkadan gelen oyuncu olmayınca, Osimhen zor pozisyonlarda şut atmak zorunda kaldı ya da rakip savunma araya girdi. İkinci yarının başında yine öne geçmeyi başardık. Kornerden yani duran toptan üçüncü golü bulduk. Torreira, kornerden gelen topa arkası kaleye dönük olmasına rağmen sıyırtma bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Berke'nin de büyük hatası sonucunda top Lille ağları ile buluştu.
Ancak UEFA golü Bentaleb'e yazdı. Lille deplasmanında Batrakov harika bir performans ortaya koydu. Bir gol attı, takımını bir maestro gibi yönetti. Bu golden sonra oyunu tek kaleye çevirdik. Batrakov'un başlattığı hızlı atakta ceza sahası önünde Barış Alper topu Osimhen'e aktardı. Osimhen de eski takımı Lille'in filelerini havalandırdı. Fransa'da bir anda 4-2 öne geçtik. Hem de ikinci yarıdaki iyi oyunumuzla. Ardından neler kaçırdık neler! İşte bu kadar! Lille'i yıktık geçtik, hem de ne oyunla! Tebrikler Galatasaray...
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