Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda 4-2 deviren Galatasaray, lig aşamasındaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı başardı. Görkemli galibiyetin ardından Ömer Üründül, maçın kırılma anını açıkladı. İşte Üründül'ün kaleminden Lille-Galatasaray karşılaşması...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 08:58
"MAÇIN KIRILMA ANI..."
"Ardından da benzer hatadan skor dezavantajına düşüldü. Durum çok kritikti ama maçın kırılma anı 44. dakika oldu."
"Sallai'nin çok iyi hazırladığı pozisyonda Batrakov'un kafasıyla soyunma odasına moralli gidildi."
"İkinci devrenin başlarında da kornerde Torreira'nın alışılmış sinsi kafa vuruşlarından birinde G.Saray öne geçti."
"Bu moralle oyuncuların sınırsız enerjileri ortaya çıktı ve 4. gol geldi. G.Saray çok rahatladı, oyunu kendi kontrolünde tutarak devam etti."
"FARK BÜYÜYEBİLİRDİ"
"Lille de moralman çökmüş olarak oyunu bırakmak zorunda kaldı. Biraz dikkatli hareket edilse fark büyüyebilirdi. Sonuçta görkemli bir deplasman galibiyetiyle ilk 24 şansı oldukça fazlalaştı."
"OSIMHEN ESKİ GÜNLERİNDEN UZAKTA"
"Futbolcuların performanslarına gelince, Batrakov, Barış ve Torreira mükemmel oynadı. Diğer isimler de görevlerini yaptı. Osimhen golle buluştu ama henüz fizik açıdan eski günlerinden uzakta."
"Kısa sürede güçlenip takımın yine en önemli hücum gücü olacağını söyleyebilirim."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.