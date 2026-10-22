"Bu moralle oyuncuların sınırsız enerjileri ortaya çıktı ve 4. gol geldi. G.Saray çok rahatladı, oyunu kendi kontrolünde tutarak devam etti."

"FARK BÜYÜYEBİLİRDİ" "Lille de moralman çökmüş olarak oyunu bırakmak zorunda kaldı. Biraz dikkatli hareket edilse fark büyüyebilirdi. Sonuçta görkemli bir deplasman galibiyetiyle ilk 24 şansı oldukça fazlalaştı."