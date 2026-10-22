CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda 4-2 deviren Galatasaray, lig aşamasındaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı başardı. Görkemli galibiyetin ardından Ömer Üründül, maçın kırılma anını açıkladı. İşte Üründül'ün kaleminden Lille-Galatasaray karşılaşması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 08:58
Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

"Galatasaray, dün gece Lille karşısında başarılı bir futbolla çok önemli bir 3 puan aldı."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

"G.Saray maça golle başladı. Bu tabii çok büyük bir moral avantajıydı. Gol sonrasında yine alışılmış rahatsızlığı gündeme geldi."

Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

"Karşıdaki takımın atletik sprinterleri var. Skor avantajına sahipken defans arkasına sarkan Lille beraberliği yakaladı."

Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

"MAÇIN KIRILMA ANI..."

"Ardından da benzer hatadan skor dezavantajına düşüldü. Durum çok kritikti ama maçın kırılma anı 44. dakika oldu."

Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

"Sallai'nin çok iyi hazırladığı pozisyonda Batrakov'un kafasıyla soyunma odasına moralli gidildi."

Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

"İkinci devrenin başlarında da kornerde Torreira'nın alışılmış sinsi kafa vuruşlarından birinde G.Saray öne geçti."

Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

"Bu moralle oyuncuların sınırsız enerjileri ortaya çıktı ve 4. gol geldi. G.Saray çok rahatladı, oyunu kendi kontrolünde tutarak devam etti."

Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

"FARK BÜYÜYEBİLİRDİ"

"Lille de moralman çökmüş olarak oyunu bırakmak zorunda kaldı. Biraz dikkatli hareket edilse fark büyüyebilirdi. Sonuçta görkemli bir deplasman galibiyetiyle ilk 24 şansı oldukça fazlalaştı."

Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

"OSIMHEN ESKİ GÜNLERİNDEN UZAKTA"

"Futbolcuların performanslarına gelince, Batrakov, Barış ve Torreira mükemmel oynadı. Diğer isimler de görevlerini yaptı. Osimhen golle buluştu ama henüz fizik açıdan eski günlerinden uzakta."

Ömer Üründül maçı yorumladı: Galatasaray'ın ilk 24 şansı...

"Kısa sürede güçlenip takımın yine en önemli hücum gücü olacağını söyleyebilirim."

"Küllerinden doğmak buna denir!"
'Avrupa Fatihi' geri döndü!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Berat Albayrak'a fon iftirasında asıl hedef Başkan Erdoğan! İkinci 17-25 Aralık kumpası
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de takımdan ilk o gidecek!
F.Bahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Küllerinden doğmak buna denir!" "Küllerinden doğmak buna denir!" 08:40
Anadolu Efes-Beşiktaş maçı bilgileri Anadolu Efes-Beşiktaş maçı bilgileri 07:47
Doğan’dan taraftara teşekkür Doğan’dan taraftara teşekkür 03:13
Arda Güler attı Real kazandı Arda Güler attı Real kazandı 03:11
Lille’i yenen ilk Türk takımı Lille’i yenen ilk Türk takımı 03:04
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! 01:08
Daha Eski
'Avrupa Fatihi' geri döndü! 'Avrupa Fatihi' geri döndü! 01:08
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! 01:08
Arda Güler attı R. Madrid kazandı! Arda Güler attı R. Madrid kazandı! 01:08
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 01:08
R. Madrid'den çok konuşulan Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den çok konuşulan Arda Güler paylaşımı! 01:07
Bağırsakların mutlu mu? Bağırsakların mutlu mu? 01:07