G.Saray, Lille'i yenen ilk Türk takımı olmayı başardı. Dünkü maça kadar Avrupa'da F.Bahçe ve Trabzon ile toplamda 6 kez karşılaşan Fransız ekibi, 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu maçlarda 7 kez ağları sarsan Lille, kalesinde 5 gol gördü. Bu arada G.Saray, Fransa'da 25 yıl sonra kazandı. Sarı-kırmızılılar, son olarak 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenmişti.