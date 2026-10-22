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Kral döndü

Cimbom’un süper yıldızı, Devler Ligi’nde ilk 2 maçı boş geçmişti. Fransa deplasmanında müthiş futbolunu harika bir golle süsledi. Yay üzerinden füze gibi vurdu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Kral döndü

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Lille'i deplasmanda devirdiği mücadelede Victor Osimhen kendini Avrupa'ya hatırlattı. Sporting Lizbon ve Barcelona maçlarını boş geçen Nijeryalı forvet, Lille ile dış sahada oynanan karşılaşmada fazla mesaideydi. 27 yaşındaki forvet, ilk düdükten son ana kadar müthiş bir maç çıkardı. Hücumda canla başla oynayan Osimhen pres gücüyle Lille savunmacılarına zor anlar yaşattı. Sarı-kırmızılıların rakip kaleyi zorladığı her anda da o vardı. İkinci yarıda Batrakov'un harika pasını alan Osimhen topu Barış'a aktardı. Ondan geri aldığında da karşısında sadece Lille kalecisi Berke Özer vardı. Füze gibi bir şut çıkaran Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü attı. Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla Devler Ligi'nde çıktığı 12. mücadelede 8. golünü kaydetti. Osimhen ardından aşırtma vuruşla Berke'yi bir kez daha avladı ancak ofsayt gerekçesiyle golü iptal edildi. Nijeryalı golcü, mücadele sonrasında sarı-kırmızılı taraftarı selamladı. Taraftarlar da tezahüratlarla Osimhen'den Fenerbahçe derbisinde de gol istedi.

BEN EN İYİLERDEN BİRİYİM

Galatasaray'ın Lille ile oynadığı maçta güzel bir gol atan Victor Osimhen karşılaşma sonunda şunları söyledi: "Güzel bir galibiyet oldu. İlk yarıda Lille bizi zorladı. Ancak ikinci yarıda çok iyi bir futbol sergiledik. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun üzerine çıkmak istiyoruz. Bunu başaracak kapasitemiz olduğunu biliyoruz. Topla nasıl oynayacağımı kimse bana öğretmesin. Dünyanın en iyilerinden biriyim. Şimdi Fenerbahçe maçını düşünüyoruz. Onları da yenmeyi hedefliyoruz."

ATTIĞI GOLE SEVİNMEDİ

Victor Osimhen, Lille'de parladıktan sonra Napoli'nin yolunu tutmuştu. Nijeryalı forvet, eski takımına gol attıktan sonra sevinmedi. İki elini birleştirerek sakin şekilde bir kutlama yaptı. Osimhan, maçın son bölümünde oyundan çıkarken hem Galatasaray hem Lille taraftarı onu alkışladı.

MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Lille maçında etkili futbolunu bir de golle süsleyen Victor Osimhen, UEFA tarafından "Maçın oyuncusu" seçildi. Nijeryalı forvet, ödülünü tüm takım arkadaşlarına adadı.

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Osimhen geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol kaydetmişti. Bu sezon ilk golünü attı. Sarıkırmızılı formayla Devler Ligi'nde 8. golünü attı.

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