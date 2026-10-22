Korkulan olmadı

Maç öncesinde Fransa'da patlak veren sokak eylemleri ve kulüp mağazasının yağmalanması büyük bir panik yaratmıştı. Temsilcimiz Galatasaray'ın kafilesi ve taraftarları adına UEFA'dan özel güvenlik garantisi talep ettiği kritik randevu öncesinde Fransız yetkililer alarma geçti. Şehirde akşam saat 20.00'den itibaren 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı ve stadyum çevresinde görevlendirilen 800'ü aşkın güvenlik gücü sayesinde korkulan senaryo gerçekleşmedi. Hem Pierre-Mauroy Stadı'nda hem de kent merkezindeki sokaklarda bir taşkınlık yaşanmadı.