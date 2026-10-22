Brighton kulübü mevcut sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonuna sahip bulunurken, kulübün bu hakkını henüz kullanmadığı aktarıldı.

Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirme ihtimali de doğrudan Brighton'ın sözleşme görüşmelerinde atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek.