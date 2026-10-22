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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışında rakipleri ile arasındaki farkı açmak isteyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya yapacağı takviye doğrultusunda gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 11:06
Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

Galatasaray'da yaklaşan ara transfer döneminde orta sahaya yapılması planlanan takviyeye yönelik dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

Sarı-kırmızılılar, son olarak gündemine Brighton'ın İsveçli futbolcusu Yasin Ayari'yi aldı.

Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

Yetenekli oyuncu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile kulübü Brighton arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde herhangi bir ilerleme sağlanamadı ve süreç çıkmaza girdi.

Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

Kulübüyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan genç futbolcunun bu belirsiz durumu, Avrupa kulüplerinin dikkatini fazlasıyla çekti.

Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

TEAMtalk'ın haberine göre Galatasaray, yaz transfer döneminden bu yana ilgisini sürdürdüğü Yasin Ayari'nin sözleşme durumunu çok yakından takip ediyor.

Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

Brighton kulübü mevcut sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonuna sahip bulunurken, kulübün bu hakkını henüz kullanmadığı aktarıldı.

Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirme ihtimali de doğrudan Brighton'ın sözleşme görüşmelerinde atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek.

Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

BRUNO FERNANDES'E ALTERNATİF

Sarı-kırmızılıların ayrıca Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in durumunu da takip ettiği, Portekizli yıldızın kıyasla çok daha düşük maliyetli bir seçenek olarak Yasin Ayari'yi de alternatifleri arasında bulundurduğu iddia edildi.

Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

F.BAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Yasin Ayari'nin adı Galatasaray ile ilk olarak Eylül ayında da gündeme gelmişti; o dönemde İngiliz basınında yer alan haberlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuyla ilgilendiği ancak Brighton'ın oyuncuyu bırakmak istemediği belirtilmişti.

Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...

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