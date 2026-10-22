Galatasaray'a yıldız orta saha takviyesi! 45 milyon euro...
Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışında rakipleri ile arasındaki farkı açmak isteyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya yapacağı takviye doğrultusunda gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 11:06
YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile kulübü Brighton arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde herhangi bir ilerleme sağlanamadı ve süreç çıkmaza girdi.
Kulübüyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan genç futbolcunun bu belirsiz durumu, Avrupa kulüplerinin dikkatini fazlasıyla çekti.
TEAMtalk'ın haberine göre Galatasaray, yaz transfer döneminden bu yana ilgisini sürdürdüğü Yasin Ayari'nin sözleşme durumunu çok yakından takip ediyor.
Brighton kulübü mevcut sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonuna sahip bulunurken, kulübün bu hakkını henüz kullanmadığı aktarıldı.
Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirme ihtimali de doğrudan Brighton'ın sözleşme görüşmelerinde atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek.
BRUNO FERNANDES'E ALTERNATİF
Sarı-kırmızılıların ayrıca Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in durumunu da takip ettiği, Portekizli yıldızın kıyasla çok daha düşük maliyetli bir seçenek olarak Yasin Ayari'yi de alternatifleri arasında bulundurduğu iddia edildi.
F.BAHÇE İLE DE ANILMIŞTI
Yasin Ayari'nin adı Galatasaray ile ilk olarak Eylül ayında da gündeme gelmişti; o dönemde İngiliz basınında yer alan haberlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuyla ilgilendiği ancak Brighton'ın oyuncuyu bırakmak istemediği belirtilmişti.
İşte o haber...
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