Fransa çıkarması

Galatasaray taraftarı, güvenlik zaafiyetlerinin ve olayların gölgesinde geçen Fransa deplasmanında yine takımlarının en büyük güvencesi oldu. Gündüz saatlerinden itibaren Lille sokaklarında toplanan binlerce sarı-kırmızılı futbolsever, kenti adeta karnaval yerine çevirdi. Taraftarlar, Lille sokaklarında trampet eşliğinde hep bir ağızdan Gençlik Marşı'nı söyledi. Fransa sokaklarını tezahüratlarla inleten taraftarlar, başlama düdüğüne kadar bağlılıklarını gösterdi.

YASAĞA RAĞMEN SIZDILAR!

Tribünlerde çoğunluğu sağlaması beklenen temsilcimizin önü Fransız yetkililerin, deplasman tribünü haricindeki bölümlere G.Saraylıların girişini yasaklamasıyla kesildi. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran sarı-kırmızılılar ise 90 dakika boyunca vargüçleriyle takımlarını destekledi. Yasağa rağmen Pierre-Mauroy Stadı'nın farklı bölümlerine sızan sivil kıyafetli, Lille atkılı Türk taraftarların, atılan gollerden sonra sevinç yaşaması da dikkat çekti.