CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Fransa çıkarması

Fransa çıkarması

Taraftarlar, olaylara aldırmadan takıma sahip çıktı. Lille deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılılar, sokakları resmen inletti. Olayların yaşandığı Fransa'da dünyaya taraftarlık dersi verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Fransa çıkarması

Galatasaray taraftarı, güvenlik zaafiyetlerinin ve olayların gölgesinde geçen Fransa deplasmanında yine takımlarının en büyük güvencesi oldu. Gündüz saatlerinden itibaren Lille sokaklarında toplanan binlerce sarı-kırmızılı futbolsever, kenti adeta karnaval yerine çevirdi. Taraftarlar, Lille sokaklarında trampet eşliğinde hep bir ağızdan Gençlik Marşı'nı söyledi. Fransa sokaklarını tezahüratlarla inleten taraftarlar, başlama düdüğüne kadar bağlılıklarını gösterdi.

YASAĞA RAĞMEN SIZDILAR!

Tribünlerde çoğunluğu sağlaması beklenen temsilcimizin önü Fransız yetkililerin, deplasman tribünü haricindeki bölümlere G.Saraylıların girişini yasaklamasıyla kesildi. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran sarı-kırmızılılar ise 90 dakika boyunca vargüçleriyle takımlarını destekledi. Yasağa rağmen Pierre-Mauroy Stadı'nın farklı bölümlerine sızan sivil kıyafetli, Lille atkılı Türk taraftarların, atılan gollerden sonra sevinç yaşaması da dikkat çekti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet!
'Avrupa Fatihi' geri döndü!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Özgür Özel skandal çıkışını yineledi! Sokak provokasyonu sonrası A Haber’e açık tehdit
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti!
F.Bahçe'de takımdan ilk o gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan’dan taraftara teşekkür Doğan’dan taraftara teşekkür 03:13
Arda Güler attı Real kazandı Arda Güler attı Real kazandı 03:11
Lille’i yenen ilk Türk takımı Lille’i yenen ilk Türk takımı 03:04
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! 01:08
'Avrupa Fatihi' geri döndü! 'Avrupa Fatihi' geri döndü! 01:08
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! 01:08
Daha Eski
Arda Güler attı R. Madrid kazandı! Arda Güler attı R. Madrid kazandı! 01:08
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 01:08
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 01:08
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 01:07
Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik 01:07
"Kimse bana gol atmayı öğretmesin!" "Kimse bana gol atmayı öğretmesin!" 01:07