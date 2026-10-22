Davinson korkuttu

Aslan'ın Lille'i devirdiği maçta uzatma anlarının sonunda Davinson Sanchez kendini yere bıraktı. Bir süre yerde kalan Kolombiyalı savunma oyuncusu, ardından güçlükle karşılaşmayı tamamladı. Deneyimli stoperin görüntüsü Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı camiayı korkuttu. Davinson Sanchez, UEFA organizasyonlarında 80. maçına çıktı.
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