Büyük zafer

65. saniyede Yunus Akgün attı, öne geçtik. Diaoune'nin 7 ve 39'da attığı iki golle 2-1 geriye düştük ama asla pes etmedik. 27'de Osimhen'in ceza alanında indirilmesiyle penaltı kazandık ama VAR'dan döndü. 44'te Sallai'nin sağ kanattan yaptığı müthiş ortaya ön direkte kafayı vuran Batrakov ile eşitliği sağladık: 2-2. İkinci yarıda Lille'i sahadan sildik, perişan ettik. 52'de Torreira aut çizgisinden kafayı vurdu: 3-2. UEFA golü Bentaleb'e (K.K) yazdı. 61'de Osimhen skoru ilan etti: 4-2. Cimbom bu galibiyetle ilk 24 yolunda dev bir adım attı, F.Bahçe derbisi öncesi gövde gösterisi yaptı. Batrakov müthiş futbolu ile geceyi aydınlattı.