"ALAN BIRAKTIĞINIZDA ÖZGÜVEN KAZANIYORLAR" Teknik ekibin bire bir baskı yapmamaya, bazen arkada boşluk bırakıp topu kazanmak için rakibi beklemeye yönelik bir tercihi var. Ancak bu tür takımlara alan bıraktığınızda özgüven kazanmalarını sağlıyorsunuz.

"RİSK ALARAK ÖNDE BASKI YAPMALISINIZ" Bu konuyu değerlendirmek teknik direktörün ve teknik ekibin işi, benim değil. Bazen baskı altında daha cesur olmalı, risk alarak önde baskı yapmalı ve rakibi rahatsız etmelisiniz.