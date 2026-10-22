Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama!
Manchester United'ın Como karşısında sahadan 4-1'lik ağır bir mağlubiyetle ayrılmasının ardından, teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını açıkça hedef alan Bruno Fernandes'in sözleri geniş yankı uyandırdı. Tecrübeli orta sahanın ara transfer döneminde kulübe veda edebileceği konuşulmaya başlanırken o siteminde Galatasaray'ı tarif ediyor olması dikkat çekti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 11:33
TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Carrick, İtalya'da kendilerini desteklemek için deplasmana gelen Manchester United taraftarlarından özür dilemek amacıyla maçın ardından ellerini kaldırdı.
GÖREVDEN ALINMASI İSTENİYOR
Sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan teknik adamın görevden alınmasını isteyenlerin sayısı da arttı.
FERNANDES'TEN AĞIR SÖZLER
67. dakikada oyundan alınan Bruno Fernandes ise ağır yenilginin ardından takımın oyun anlayışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BU İLK KEZ YAŞANMIYOR"
Manchester United kaptanı, "Bu ilk kez yaşanmıyor. Maça yine kötü başladık ve rakip çok erken gol attı." ifadelerini kullandı.
"YETERİNCE BASKI YAPAMADIK"
"Topa yeterince baskı yapamadık, topla birlikte yeterince iyi hareket edemedik ve birçok şey istediğimiz gibi gitmedi.
"BUNDAN KURTULMAK ZOR"
Erken gol yemek, maça yenilgiyi kabullenmiş bir ruh haliyle başlamamıza neden oluyor. Bundan kurtulmak zor. Cesur olmaya, topa sahip olmaya ve bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bunu başaramazsak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız çok zor olacak.
"ALAN BIRAKTIĞINIZDA ÖZGÜVEN KAZANIYORLAR"
Teknik ekibin bire bir baskı yapmamaya, bazen arkada boşluk bırakıp topu kazanmak için rakibi beklemeye yönelik bir tercihi var. Ancak bu tür takımlara alan bıraktığınızda özgüven kazanmalarını sağlıyorsunuz.
"RİSK ALARAK ÖNDE BASKI YAPMALISINIZ"
Bu konuyu değerlendirmek teknik direktörün ve teknik ekibin işi, benim değil. Bazen baskı altında daha cesur olmalı, risk alarak önde baskı yapmalı ve rakibi rahatsız etmelisiniz.
"BUNU BAŞARAMADIK"
Gördüğünüz gibi onların stoperi, kendi yarı sahamızda beni karşılamak için öne çıkıyordu. Bir takım olarak bizim de bunu yapmamız gerekiyordu ancak bunu başaramadık."
GALATASARAY İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE
Manchester United'da yaşanan kötü gidişat ve Fernandes'in teknik ekibin oyun tercihlerini kamuoyu önünde eleştirmesiyle birlikte Okan Buruk'un oyun anlayışıyla benzer şekilde düşünmesi, Portekizli yıldızın geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirebilir.
DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR
Sarı-kırmızılıların daha önce gündemine gelen dünya yıldızları arasında yer alan Fernandes'in, İngiliz ekibindeki sorunların devam etmesi durumunda devre arasında ayrılık seçeneğini değerlendirebileceği konuşuluyor.
BARCELONA DA İLGİLENİYOR
Yıldız oyuncuyla Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona'nın da ilgilendiği ifade edildi.
SEZON SONUNDA BİTİYOR
Manchester United ile 2027'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Fernandes, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile 11 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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