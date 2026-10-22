Berke Özer 542 gün sonra

Sarı-kırmızılı takımın Lille ile deplasmanda oynadığı maçta Fransız ekibinin kalesini Berke Özer korudu. Başarılı eldiven böylece 542 gün sonra yeniden sarıkırmızılılara rakip oldu. Berke son olarak 27 Nisan 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla Galatasaray'a karşı sahaya çıkmıştı. 26 yaşındaki kaleci, Galatasaray'dan 4 gol yemekten kurtulamadı.
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