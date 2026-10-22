Batragol affetmez

Galatasaray, Lille deplasmanında öne geçmesine rağmen Fransız ekibinin 2 golüne engel olamadı. Devre 2-1 Lille üstünlüğüyle bitecek denirken Aleksey Batrakov sahne aldı. Rus yıldız, Roland Sallai'nin getirdiği topta savunma arasında kendini unutturdu. Güzel bir kafa golüyle Berke Özer'i çaresiz bıraktı. Batrakov, 44. dakikada attığı bu golle sarı-kırmızılıların geri dönüş fitilini ateşledi. Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta Barcelona mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başarmıştı. Lille karşısında 3. golü hazırlayan Rus futbolcu, hücum performansıyla göz doldururken savunmaya katkısıyla da dikkat çekti. Batrakov, rakibin geçiş hücumlarını iyi takip ederek birçok tehlikeli büyümeden önledi.