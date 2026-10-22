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Aslan kükredi

Sarı kırmızılılar, Fransa'da şanına yakışır bir zafer elde etti. Avrupa Fatihi G.Saray, Lille deplasmanında Yunus, Batrakov, Bentaleb (k.k) ve Victor Osimhen'in golleriyle 4-2 kazandı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarını alarak play-off potasına girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Aslan kükredi

Galatasaray için Avrupa'nın önemi bir başkadır. Kulübün kurucularından Ali Sami Yen'in de dediği gibi kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmek olan sarı-kırmızılılar, Fransa'da tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Lille deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılarak, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında ilk zaferini elde eden Okan Buruk'un öğrencileri, play-off potasına girdi. G.Saray karşılaşmaya fırtına gibi girdi. 65. saniyede Barış Alper'in taşıdığı topu Yunus Akgün harika bitirdi.

SIRADA STUTTGART VAR

Lille'in yanıtı gecikmedi. 7'de eşitliği getiren Soriba Diaoune, 39'da ise takımını öne geçirdi. Bu golden sonra baskısını arttıran Aslan, maça tamamen hükmetti. 44'te Sallai'nin harika ortasında Batrakov güzel bir kafa ile eşitliği sağladı. 52'de Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Bentaleb ters vuruşla temsilcimizi sevindirdi. Son sözü 61'de Osimhen söylerken, F.Bahçe derbisi öncesinde G.Saray büyük bir moral buldu ve Devler Ligi'nde üst sıralara tırmandı. Aslan 3 Kasım'da Stuttgart'ı ağırlayacak.

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