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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu!

Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile kozlarını paylaşan temsilcimiz Galatasaray, deplasmandan 4-2'lik galibiyetle dönerek turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların görkemli zaferini Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte Çakar'ın kaleme aldığı o değerlendirme...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 09:15
Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR-MAÇIN YILDIZI BARIŞ'TI

Galatasaray, dün geceki galibiyetle tekrar Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Özellikle ikinci yarıda Lille'i sahadan sildiler. Bu Lille takımı nasıl Fransa liginde tepelerde, onu da anlayamadık ama G.Saray maça adeta golle başladı.

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Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu!

Sahanın yıldızı Barış Alper soldan müthiş bir vücut çalımı atıp trivela ortasını yaptı, top gitti geldi, Yunus tamamladı ve Fransa'da G.Saray, ilk dakikada öne geçti. Derken hemen akabinde tuhaf bir gol yediler. Yine arkaya kaçan bir Lille oyuncusu ve gelen bir gol.

Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu!

Aslında ilk yarıya baktığımız vakit takımların birbirine üstünlüğü yoktu ki Lille tekrar öne geçiverdi. Maçın belki de en kritik anı ya da kırılma noktası, devre biterken G.Saray'ın bulduğu gol oldu.

Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu!

Sallai'nin harika çalımı, boşta olan Batrakov'un mükemmel koşusu ve kafa ile gelen beraberlik. İkinci yarı ise sahanın mutlak hakimi Galatasaray'dı.

Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu!

Bir kornerde ön direkte Torreira kafayla yolladı, Berke de tuttu ancak Nabil Bentaleb kendi kalesine atıverdi. Aslında maça baktığımızda Berke'nin nasıl bu takımda oynadığını anlamış değiliz. Yediği bütün gollerde hata var. Son gol de o ana kadar fazla etkili olmayan Lille'in eski oyuncusu Osimhen'den geldi.

Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu!

Bu galibiyetle oyuncular tekrar taraftara karşı kendilerini ispatladılar ve İstanbul'a mutlu dönüyorlar.

Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu!

Aleksander Ceferin'in torpillisi Sloven hakem bir pozisyon dışında iyi ama o pozisyon bu pozisyonlar içinde komedi. Osimhen'in ayağındaki topu elle tutan Berke'ye çalınan tuhaf bir penaltı ve bu karar VAR'dan doğru şekilde geri döndü.

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