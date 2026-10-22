Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile kozlarını paylaşan temsilcimiz Galatasaray, deplasmandan 4-2'lik galibiyetle dönerek turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların görkemli zaferini Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte Çakar'ın kaleme aldığı o değerlendirme...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 09:15
Sallai'nin harika çalımı, boşta olan Batrakov'un mükemmel koşusu ve kafa ile gelen beraberlik. İkinci yarı ise sahanın mutlak hakimi Galatasaray'dı.
Bir kornerde ön direkte Torreira kafayla yolladı, Berke de tuttu ancak Nabil Bentaleb kendi kalesine atıverdi. Aslında maça baktığımızda Berke'nin nasıl bu takımda oynadığını anlamış değiliz. Yediği bütün gollerde hata var. Son gol de o ana kadar fazla etkili olmayan Lille'in eski oyuncusu Osimhen'den geldi.
Bu galibiyetle oyuncular tekrar taraftara karşı kendilerini ispatladılar ve İstanbul'a mutlu dönüyorlar.
Aleksander Ceferin'in torpillisi Sloven hakem bir pozisyon dışında iyi ama o pozisyon bu pozisyonlar içinde komedi. Osimhen'in ayağındaki topu elle tutan Berke'ye çalınan tuhaf bir penaltı ve bu karar VAR'dan doğru şekilde geri döndü.
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