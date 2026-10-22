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Anasayfa Galatasaray 3 puan dilemiştim

3 puan dilemiştim

Okan Buruk: “Doğum günü pastasını keserken bu galibiyeti dilemiştim. Bu tamam, sıra derbide”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
3 puan dilemiştim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 19 Ekim'de 53 yaşına basarken, doğum günü pastasını üflerken tuttuğu dileği açıkladı. Başarılı çalıştırıcı, "Benim için hazırlanan doğum günü pastasını keserken önce bu galibiyeti ardından da derbi galibiyetini dilemiştim. Bu hafta çok önemli bir hafta. Lille maçını kazanmak istiyorduk, ardından derbiyi kazanmak istiyorduk. Birincisini başardık. Tabii ki güzel maçlar unutulmak istenmiyor ama 5 gün sonra önemli bir derbi maçımız var. Deplasman galibiyeti ayrı mutlu etti. Geçen sene sadece Ajax maçında bunu tatmıştık. Kazandığımız için mutluyum. Aynı istek ve aynı konsantrasyonla başladık ve bitirdik. Hep önde oynamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

BURUK KADRODA ÜÇ İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Fransa deplasmanında G.Saray'da bir önceki G.Birliği mücadelesine göre kadroda 3 değişiklik vardı. Ankara deplasmanında ilk 11'de başlayan Leroy Sane, Mario Lemina ve Eren Elmalı, dün yedek kulübesindeydi. Teknik direktör Okan Buruk, bu üç ismin yerine Lucas Torreira, Yunus Akgün ve İsmail Jakobs'a ilk 11'de şans verdi.

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