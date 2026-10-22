26 yıl sonra 4 gol geldi

Galatasaray, 2000 yılında Şampiyonlar Ligi gruplarında Hertha Berlin'i deplasmanda 4 gol atarak yenmişti. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde 26 yıl sonra bir deplasmandan 4 gollü galibiyet elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri, Yunus Akgün, Batrakov, Bentaleb kendi kalesine ve Osimhen'in golleriyle tarihi bir galibiyet aldı. Futbolcular zaferi coşkuyla kutladı.