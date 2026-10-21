TRT 1 canlı izle araması yapan futbolseverler, Lille-Galatasaray maçının yayın bilgilerini araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler TRT 1'in resmî canlı yayın ekranına ulaşabiliyor. Peki Lille-Galatasaray maçı nasıl izlenir, TRT 1 canlı yayın bağlantısı nerede? İşte maçın yayın bilgileri ve merak edilen ayrıntılar...

TRT 1 CANLI İZLE: LILLE-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Lille-Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmî internet sitesi üzerinden canlı yayın ekranına ulaşabilir.

TRT 1 resmî canlı yayın bağlantısı: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasındaki Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Fransa'daki Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele, Galatasaray'ın Avrupa'daki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Lille-Galatasaray maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için Fransa'da sahaya çıkıyor! 💛❤️ Lille-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 19.45'te TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de. 📺 https://t.co/2VcYCSGnQI — TRT 1 (@trt1) October 21, 2026

GALATASARAY, LILLE DEPLASMANINDA PUAN ARIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Lille karşısında sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki ilk iki maçında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup oldu. Temsilcimiz, Fransa deplasmanında alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumunu değiştirmeyi hedefliyor.

Lille de Avrupa'daki maçlarında istediği sonuçları alamadı. Fransız temsilcisi, Galatasaray karşılaşmasında sahasında avantaj sağlamaya çalışacak.