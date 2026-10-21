CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray TRT 1 canlı izle! Lille-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 canlı izle! Lille-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 canlı izle araması yapan futbolseverler, Lille-Galatasaray maçının yayın bilgilerini araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında oynanacak mücadele 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak. Lille-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte resmî canlı yayın bağlantısı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 10:37
TRT 1 canlı izle! Lille-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 canlı izle araması yapan futbolseverler, Lille-Galatasaray maçının yayın bilgilerini araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler TRT 1'in resmî canlı yayın ekranına ulaşabiliyor. Peki Lille-Galatasaray maçı nasıl izlenir, TRT 1 canlı yayın bağlantısı nerede? İşte maçın yayın bilgileri ve merak edilen ayrıntılar...

TRT 1 CANLI İZLE: LILLE-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Lille-Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmî internet sitesi üzerinden canlı yayın ekranına ulaşabilir.

TRT 1 resmî canlı yayın bağlantısı: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

TRT 1 HD CANLI İZLE

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

Lille Galatasaray maçı canlı izle

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasındaki Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Fransa'daki Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele, Galatasaray'ın Avrupa'daki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Lille-Galatasaray maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY, LILLE DEPLASMANINDA PUAN ARIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Lille karşısında sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki ilk iki maçında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup oldu. Temsilcimiz, Fransa deplasmanında alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumunu değiştirmeyi hedefliyor.

Lille de Avrupa'daki maçlarında istediği sonuçları alamadı. Fransız temsilcisi, Galatasaray karşılaşmasında sahasında avantaj sağlamaya çalışacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'a Lille'den çifte transfer önerisi!
"Lille için bir numaralı tehdit..."
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Seviyemizde olmayan bir takım bile..."
F.Bahçe'de takımdan ilk o gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdul Rakhman Yakhyaev UFC 333'te sahne alacak! Abdul Rakhman Yakhyaev UFC 333'te sahne alacak! 12:09
CANLI | İstanbul 21 Ekim trafik yoğunluğu CANLI | İstanbul 21 Ekim trafik yoğunluğu 11:46
"Lille için bir numaralı tehdit..." "Lille için bir numaralı tehdit..." 11:44
Galatasaray'ın Lille maçı öncesi güvenlik kararı! Galatasaray'ın Lille maçı öncesi güvenlik kararı! 11:38
Club Brugge-Lens maçı bilgileri Club Brugge-Lens maçı bilgileri 11:25
G.Saray bombayı patlatıyor! Sane'nin yerine... G.Saray bombayı patlatıyor! Sane'nin yerine... 11:25
Daha Eski
Fırtına'da Onana'dan büyük başarı! Fırtına'da Onana'dan büyük başarı! 11:09
Aston Villa-Viking FK maçı bilgileri Aston Villa-Viking FK maçı bilgileri 10:52
Lille-Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın Lille-Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın 10:30
Thunder sezona Spurs galibiyetiyle başladı Thunder sezona Spurs galibiyetiyle başladı 10:27
Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki! Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki! 00:47
Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı! Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı! 00:47