Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olmaya hazırlanırken sarı-kırmızılı ekipte Rafael Leao'nun durumu netlik kazandı. Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Portekizli futbolcunun yapılan kontrollerinde kasık adalesinde zorlanma tespit edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un hücum planlamasında önemli bir yere sahip olan Leao'nun yokluğu, Lille deplasmanı öncesinde kadro tercihlerini de etkiledi. Peki, Rafael Leao Lille maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Leao sakat mı, cezalı mı ve yerine kim oynayacak?

RAFAEL LEAO LILLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Rafael Leao, Galatasaray'ın 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Lille ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün 20 Ekim'de açıkladığı Fransa kamp kadrosunda Portekizli futbolcuya yer verilmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Lille karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Leao'nun son lig maçındaki sakatlığı nedeniyle Fransa'ya götürülmediğini doğruladı. Bu gelişmeyle birlikte yıldız oyuncunun Lille karşısında forma giyme ihtimali ortadan kalktı.

RAFAEL LEAO SAKAT MI, SAKATLIĞI NE?

Galatasaray, Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin 19 Ekim Pazartesi günü resmî açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Acıbadem'de gerçekleştirilen MR ve ileri tetkikler sonucunda Portekizli futbolcuda hafif-orta düzey kasık adalesi zorlanması tespit edildiğini duyurdu. Kulübün açıklamasında Leao'nun tedavisine başlandığı ve sağlık durumunun günlük kontrollerle takip edileceği belirtildi.

Portekizli oyuncunun sakatlığı, Galatasaray'ın 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada meydana geldi. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan Leao, 77. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Galatasaray'ın ilk sağlık bilgilendirmesinde, Leao'nun bir pozisyonda ayağının zeminde kayarak ileri derecede açılması sonucunda kasık bölgesinde zorlanma yaşadığı ifade edilmişti.

RAFAEL LEAO CEZALI MI, NEDEN OYNAMIYOR?

Rafael Leao'nun Lille karşılaşmasında oynayamamasının nedeni kart cezası veya UEFA tarafından verilmiş bir men cezası değil, yaşadığı sakatlık.

Portekizli futbolcu, Gençlerbirliği maçında kasık adalesinden yaşadığı zorlanmanın ardından tedavi programına alındı. Galatasaray teknik heyeti de oyuncuyu Lille deplasmanına götürmeme kararı aldı.

LEAO YERİNE KİM OYNAYACAK? OKAN BURUK'UN MUHTEMEL TERCİHİ

Galatasaray'da Rafael Leao'nun forma giyemeyecek olması nedeniyle hücum hattındaki seçenekler yeniden değerlendiriliyor.

Leao'nun yokluğunda sol kanatta görev alması beklenen isim Barış Alper Yılmaz.

Dev maç öncesi Okan Buruk'un bu bölgede Barış Alper'in süratini, fiziksel gücünü ve savunma arkasına yapacağı koşuları değerlendirebileceği öngörülüyor.

Barış Alper'in sol kanatta kullanılması halinde Yunus Akgün'ün sağ kanatta, Aleksey Batrakov'un ise hücumun merkezinde görev yapması bekleniyor. Santrfor bölgesinde ise Victor Osimhen'in ilk 11'de başlaması planlanıyor.

Leroy Sané de kanat rotasyonunda değerlendirilebilecek alternatifler arasında bulunuyor. Ancak Alman futbolcunun ilk 11'de görev alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.

GALATASARAY'IN LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın Lille karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Sağ bek: Roland Sallai

Stoper: Davinson Sánchez

Stoper: Abdülkerim Bardakcı

Sol bek: Eren Elmalı

Orta saha: Lucas Torreira

Orta saha: Mario Lemina

Sağ kanat: Yunus Akgün

On numara: Aleksey Batrakov

Sol kanat: Barış Alper Yılmaz

Santrfor: Victor Osimhen

RAFAEL LEAO NE ZAMAN İYİLEŞECEK, KAÇ HAFTA YOK?

Galatasaray Kulübü, Rafael Leao'nun sakatlığının ardından sahalara döneceği kesin bir tarih açıklamadı.

19 Ekim'deki resmî sağlık bilgilendirmesinde oyuncunun durumunun günlük olarak değerlendirileceği belirtildi. Leao'nun sahalara dönüşü, tedaviye vereceği yanıt ve sağlık ekibinin değerlendirmesine bağlı olacak.

RAFAEL LEAO FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Lille karşılaşmasının ardından Rafael Leao'nun Fenerbahçe derbisindeki durumu da yakından takip ediliyor.

Fotomaç'ın 20 Ekim tarihli haberinde Portekizli futbolcunun derbide görev yapıp yapamayacağının belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle Lille kafilesine alınmayan Leao'nun Fenerbahçe karşısında oynayabileceğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Yıldız oyuncunun durumu, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından netleşecek.

RAFAEL LEAO ESKİ TAKIMI LILLE'E KARŞI OYNAYAMAYACAK

Rafael Leao açısından Lille deplasmanı, kariyerindeki eski kulüplerinden birine karşı sahaya çıkma fırsatı taşıyordu.

Portekizli futbolcu, 2018-2019 sezonunda Lille forması giymiş ve Fransa Ligue 1'de çıktığı 24 karşılaşmada 8 gol kaydetmişti.

2019 yazında Milan'a transfer olan Leao, uzun yıllar İtalya'da forma giydikten sonra 2026 yazında Galatasaray'a katıldı.

Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle eski takımına karşı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını kaçırdı.

GALATASARAY'DA WILFRIED SINGO SEVİNCİ

Lille maçı öncesinde Rafael Leao'nun sakatlığı sarı-kırmızılı takımda önemli bir eksiklik oluştururken Wilfried Singo'dan olumlu haber geldi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 19 Ekim'deki antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Singo, 20 Ekim'de açıklanan Lille kamp kadrosuna da dahil edildi.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

Fransa'daki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye'de TRT 1 ve tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovič yönetecek.