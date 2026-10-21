Lille-Galatasaray maçında goller peş peşe! Maçın gollerini izleyin

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar 2. dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Fransız ekibi bu gole 7 ve 39. dakikada Soriba Diaoune'un golleriyle 2-1 öne geçti. Sarı kırmızılılar, Roland Sallai ortaladı, Aleksey Batrakov skora denge getirdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOLLL! Barış Alper nefis vücut çalımıyla atağa çıkardı, boşta kalan topu Yunus Akgün ağlara gönderdi! #UCL l Temsilcimiz Galatasaray maça golle başladı! https://t.co/er642GoLPL— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
Lille, Soriba Diaoune'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/UHrfd867uk— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
Lille, Soriba Diaoune'un golüyle 2-1 öne geçti. https://t.co/2LrUoNvno1— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
GOOOLLL! Roland Sallai ortaladı, Aleksey Batrakov skora denge getirdi! Temsilcimiz, beraberliği yakaladı! https://t.co/uuUg6Od1VY— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026