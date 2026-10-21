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Anasayfa Galatasaray Lille-Galatasaray maçında goller peş peşe! Maçın gollerini izleyin

Lille-Galatasaray maçında goller peş peşe! Maçın gollerini izleyin

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 2. dakikada öne geçse de Fransız ekibinin cevabı gecikmedi. İşte maçın golleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 20:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 20:34
Lille-Galatasaray maçında goller peş peşe! Maçın gollerini izleyin

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar 2. dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Fransız ekibi bu gole 7 ve 39. dakikada Soriba Diaoune'un golleriyle 2-1 öne geçti. Sarı kırmızılılar, Roland Sallai ortaladı, Aleksey Batrakov skora denge getirdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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