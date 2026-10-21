Ev sahibi Lille ise taraftar desteğini arkasına alarak Arsenal yenilgisini telafi etmek ve lig aşamasının ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Öte yandan yapay zekanın Lille-Galatasaray maçına dair değerlendirmeleri dikkat çekti. İşte o analiz ve yapay zekanın tahminine göre kazanmaya yakın olan taraf...