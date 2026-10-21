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Anasayfa Galatasaray Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında gözler, Lille-Galatasaray maçına çevrildi. İki takımın da kazanmaktan başka çaresi olmadığı kritik karşılaşma öncesi Fransız gazetecinin yapmış olduğu o analiz gündem oldu. İşte fotomac.com.tr'ye özel o röportaj...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 11:45
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Fransız basınının analizleri dikkat çekiyor.

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Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Son olarak Top Mercato'dan Romain Lantheaume, 21 Ekim Çarşamba günü sahne alacak maça dair görüşlerini fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere ile paylaştı.

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Mücadelenin her iki takım için de "kader maçı" niteliğinde olduğunu belirten Lantheaume, yaptığı skor tahminiyle de gündem yarattı. İşte o özel röportajın tüm detayları...

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Soru: Hem Lille hem Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne iki mağlubiyetle başladı. Bu maçı kaybeden taraf için play-off hedefi mucizelere mi kalır? Fransa basınında bu maç bir Şampiyonlar Ligi maçı gibi mi yoksa bir 'krizden çıkış mücadelesi' olarak mı görülüyor?

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

"G.SARAY'A KARŞI KAYBEDERLERSE..."

Cevap: "Hem fikstür hem de iki takımın puan tablosundaki konumları göz önüne alındığında, bu maçı gerçekten de 'kader maçı' olarak nitelendirebilirsiniz. Play-off'lara kalmak için muhtemelen 10 puan civarında bir skor gerekecek ve Lille'in önündeki zorlu fikstür (Özellikle de Bayern Münih ve Roma gibi rakiplerle karşılaşacak olması) göz önüne alındığında, Galatasaray'a karşı kaybederlerse bu puana ulaşmak oldukça zor olabilir. Galatasaray da benzer bir durumda; onların fikstüründe de PSG ve Aston Villa yer alıyor. Fransa'da, Lille'in bu maçla birlikte işleri kesinlikle rayına oturtması gerektiği yönünde bir algı var."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Soru: Galatasaray, özellikle hücum hattındaki oyuncuların bireysel kaliteleriyle ön plana çıkan bir ekip. Lille savunması için en zorlayıcı isim sizce kim olacak?

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

"BİR NUMARALI TEHDİT OSIMHEN"

Cevap: "Victor Osimhen'in (Özellikle de Rafael Leao'nun maçı kaçırması muhtemel olduğu düşünülürse) tartışmasız bir şekilde Fransa'daki bir numaralı tehdit olarak görüldüğünü duymak sizi şaşırtmayacaktır. Silinmez bir iz bıraktığı Lille'e dönüşü büyük bir heyecanla bekleniyor ve Lille'in savunma oyuncusu Alexsandro ile çok fiziksel bir mücadele izleyeceğiz."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Soru: Arsenal maçından yola çıkarsak; Lille'in İngiltere'de özellikle ilk yarıda gösterdiği direnç etkileyiciydi. Galatasaray'ın ise ikinci yarıda giderek azalan bir performans grafiği var. Sizce bu iki detay göz önünde bulundurulduğunda; ilk yarıyı geride kapatmaması durumunda Lille, Fransa'daki maçta galibiyete yakın taraf mı?

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Cevap: "Biliyorsunuz, Fransa'da Arsenal maçına verilen tepki oldukça sert oldu. Birçok gözlemci, Lille'in hırs eksikliğini ve kaleye tek bir isabetli şut bile atamamış olmasını eleştirdi; LOSC'nin kaleciyi hiç zorlamadan saatlerce oynayabileceğini öne sürdüler. Şahsen, bu değerlendirmenin biraz haksız olduğunu düşünüyorum. Lille, Şampiyonlar Ligi ikincisiyle karşı karşıyaydı; bu nedenle savunma sağlamlığına öncelik vermek mantıklı bir yaklaşımdı ve bunu bir saat boyunca nispeten iyi başardılar."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

EN BÜYÜK KOZ: YEDEK KULÜBESİ!

"Lille, ikinci yarıda özellikle daha güçlü bir takım sayılmaz, ancak etkili oyuncu değişiklikleri yapma konusunda bir üne sahiptir. Geçen sezonun başından bu yana yedek oyuncular aracılığıyla 16 gol attılar; Avrupa'nın beş büyük liginde bu rakamı aşan sadece sekiz kulüp var. Ancak bu değerlendirme, hücum kadrosundaki mevcut eksiklikler göz önünde bulundurularak daha temkinli bir şekilde ele alınmalıdır."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Soru: Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Berke Özer'in eski ezeli rakibi Galatasaray'a karşı oynuyor olması sizce performansını nasıl etkileyecek?

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

"MAÇ İSTANBUL'DA OLSAYDI..."

Cevap: "Bence İstanbul'da Berke Özer için atmosfer dayanılmaz olurdu. Maçın Lille'de oynanacak olması nedeniyle, resmi olarak tahsis edilen 2.100 Türk taraftarın ve muhtemelen ayrılan deplasman tribünü dışında daha fazlasının bulunmasına rağmen, baskı daha yönetilebilir düzeyde olacaktır."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Soru: Lille'de sakatlık nedeniyle maçta oynayamayacak isimler sizce sonucu doğrudan etkileyecek mi yoksa Davide Ancelotti, kadro derinliğine güveniyor mu?

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Cevap: "Genel olarak, Lille'in eksiklerine rağmen iyi bir ilk 11'i var: Giroud, Ueda'nın yerine; Bakwa ise Ethan Mbappe'nin yerine oynuyor. Ancak bu durum, Davide Ancelotti'yi maç sırasında değerli yedek seçeneklerinden mahrum bırakıyor."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

"EN SAVUNMASIZ İKİ POZİSYON..."

"En savunmasız iki pozisyon şunlardır: Birincisi, Olivier Giroud'un tek seçenek olduğu santrfor pozisyonu (40 yaşında olması nedeniyle bu durum bazı soru işaretleri yaratıyor). İkincisi ise sağ bek pozisyonu; ancak genç Maxima Goffi (18), Tiago Santos'un sakatlığından bu yana oldukça iyi bir performans sergiliyor ve her maçta kendine güvenini artırıyor gibi görünüyor."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Soru: Lille genç oyuncuları parlatıp satma konusunda Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden biri. Osimhen ve Rafael Leao bu maç özelinde en sıcak örnekler. Galatasaray ise tecrübeli ve hazır yıldızlara yatırım yapmayı tercih ediyor. Birbirine zıt iki felsefenin karşı karşıya geleceğini söyleyebilir miyiz? Başarıyı getirecek model sizce hangisi olacak?

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

"TÜRK KULÜPLERİNDEN ETKİLENİYORUZ ANCAK..."

Cevap: "Bunun iki farklı ekonomik modelin çatışması olduğu doğru. Fransa'da, Türk kulüplerinin transfer etmeyi başardığı yıldızlardan oldukça etkileniyoruz; ancak bunun önemli bir borç yüküyle gerçekleştiğinin ve bu modelin pek de sürdürülebilir olmadığının da farkındayız. Bence Lille, mali açıdan daha sağlıklı bir konumda."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

"LILLE BU KONUDA BAŞARILI OLSA DA..."

"Ancak her şeyi doğru bir perspektife oturtmak gerekiyor: Fransız futbolu, düşen televizyon hakları gelirleri nedeniyle krizde. Her sezon kulüpler en iyi oyuncularını satıyor ve onların yerini daha az tanınmış isimlerle doldurmaya çalışıyor. Lille bu konuda özellikle başarılı, ancak sahada geçirilecek tek bir kötü sezon, mali etkiyi telafi edecek büyük bir satış olmadan, bu eğilimi tersine çevirmek için yeterli olabilir. Örneğin, geçen yaz Ayyoub Bouaddi ve Matias Fernandez-Pardo'yu yaklaşık 160 milyon euro'ya sattıktan sonra, şu anda gelecek yaz için ufukta büyük bir satış görünmüyor. Lille'in bu tür transfer dönemlerini daha kaç kez atlatabileceği henüz belli değil."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Soru: Herkes manşetlerdeki yıldızlara odaklanmış durumda. Ancak size göre bu maçta Lille tarafında veya Galatasaray cephesinde 'gizli kahraman' olabilecek, dengeleri değiştirecek sürpriz oyuncu kim olur?

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

"MAÇIN GİZLİ KAHRAMANI..."

Cevap: "Ethan Mbappe derdim ama cezalı olduğu için… Biraz da mecburen, Lille'in kanat oyuncusu Dilane Bakwa'yı seçerdim. Bu sezon Nottingham Forest'tan kiralık olarak Ligue 1'e geri döndü. Olağanüstü bir performans sergilemese de, şimdiden iki gol attı ve bir asist yaptı. Savunmacıları geçme yeteneği ve güçlü şutları, formda olduğu takdirde maçın gidişatını değiştirebilir."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

Soru: Maçın favorisi sizce hangi takım ve skor tahmininiz nedir?

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

"İKİ TAKIM İÇİN DE RİSK YÜKSEK"

Cevap: "Tahminim 1-1 beraberlik olur. Puan tablosunun alt sıralarında yer alan her iki takım için de risk yüksek, bu yüzden oldukça temkinli bir karşılaşma izleyebiliriz. Galatasaray'ın Barcelona karşısında oynadığı ilk yarıyı gerçekten çok beğendim. Buna karşılık, Lille son zamanlarda futbol açısından pek etkileyici bir performans sergilemedi ve Ligue 1'de liderliği paylaşan konumları biraz yanıltıcı. Birçok kişi Davide Ancelotti'den daha fazlasını bekliyordu."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

"OLASI BİR MAĞLUBİYETİN BEDELİ..."

"Şu aşamada Lille hala kimliğini arıyor ve maçların kontrolünü ele geçirmekte zorlanıyor. Son zamanlarda, ligin son sırasındaki Le Havre'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet, Lille'in maçta oldukça baskı altında kalması ve galibiyeti tam anlamıyla hak etmemesi göz önüne alındığında, epey ses getirdi. Orta sıralarda yer alan Brest'e karşı oynanan son iç saha maçı (1-1), Lille'in oyununda hala halsiz görünmesi nedeniyle pek de güven verici olmadı."

Lille-Galatasaray maçı öncesi flaş değerlendirme: Bir numaralı tehdit...

"Hatta bazıları, olası bir mağlubiyetin bedelinin Ancelotti'nin vedasıyla sonuçlabileceğine inanıyor. Kulübün teknik direktörlerine karşı genellikle sabırlı davrandığı düşünülürse bu görüş biraz abartılı. Yine de mevcut duruma ilişkin dikkat çekici bir bakış açısı."

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