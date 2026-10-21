Leao derbiye

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlanan Rafael Leao, Lille maçı kafilesinde yer almadı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 09:46
Portekizli futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Teknik direktör Okan Buruk, 27 yaşındaki oyuncu için sağlık heyetiyle sürekli temas halinde. Yüzde 100 hazır olmadan forma vermek istemiyor. Kulüp doktoru Yener İnce onu Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Leao da bu büyük derbiyi kaçırmak istemiyor.