Kazanmak zorundayız

Galatasaray Teknik Direktörü Teknik Direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille sınavı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Buruk, dev randevuyu kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Lizbon'da fırsatları harcadık, Barcelona karşısında ise ilk yarıda ümitlendik. Artık oyunumuzu 90 dakikaya yaymak zorundayız. Önümüzdeki 5 maç bir üst tura çıkabilmemiz adına çok kritik. Fransa Ligi ikincisi olan güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Leao dışında eksiğimiz yok, Singo da süre almaya hazır. Fiziksel bir sorunumuz yok. Konsantrasyon kaybını aşmalıyız. Kazanmak için elimizden gelenin fazlasını sahaya koyacağız" diye konuştu.

'PUAN ALMALIYIZ'

Basın toplantısında konuşan takım kaptanlarından Yunus Akgün ise "Lille iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde artık puan almak istiyoruz. Okan Hoca'nın doğum günüydü, sahada kazanıp ona galibiyet armağan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.