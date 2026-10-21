CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Kazanmak zorundayız

Kazanmak zorundayız

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iki maçı kaybettiklerini hatırlatan teknik direktör Okan Buruk galibiyet için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Kazanmak zorundayız

Galatasaray Teknik Direktörü Teknik Direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille sınavı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Buruk, dev randevuyu kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Lizbon'da fırsatları harcadık, Barcelona karşısında ise ilk yarıda ümitlendik. Artık oyunumuzu 90 dakikaya yaymak zorundayız. Önümüzdeki 5 maç bir üst tura çıkabilmemiz adına çok kritik. Fransa Ligi ikincisi olan güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Leao dışında eksiğimiz yok, Singo da süre almaya hazır. Fiziksel bir sorunumuz yok. Konsantrasyon kaybını aşmalıyız. Kazanmak için elimizden gelenin fazlasını sahaya koyacağız" diye konuştu.

'PUAN ALMALIYIZ'

Basın toplantısında konuşan takım kaptanlarından Yunus Akgün ise "Lille iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde artık puan almak istiyoruz. Okan Hoca'nın doğum günüydü, sahada kazanıp ona galibiyet armağan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
''Sen bu takım için ne yaptın?''
G.Saray'dan 21'lik yıldıza kanca!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Danimarkalı donör istediler Türk çıktı! Yumurta hücresi çetesinde özelliğe göre fiyat listesi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslansın yaparsın! İşte Buruk'un 11'i
G.Saraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları 08:39
''Sen bu takım için ne yaptın?'' ''Sen bu takım için ne yaptın?'' 08:34
Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? 08:20
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:17
Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri 07:58
Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri 07:38
Daha Eski
PSG, Barça’ladı: 4-2 PSG, Barça’ladı: 4-2 00:59
Kadıköy'de son dakika şoku! Kadıköy'de son dakika şoku! 00:48
İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı! İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı! 00:48
Dış basından F.Bahçe için flaş manşet! Dış basından F.Bahçe için flaş manşet! 00:48
Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi💪 Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi💪 00:47
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:47