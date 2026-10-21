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Anasayfa Galatasaray G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam! Lille-GS maçı şifresiz mi?

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam! Lille-GS maçı şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Lille deplasmanında ilk galibiyetini arıyor. Sporting ve Barcelona yenilgilerinin ardından Fransa’da sahaya çıkacak sarı-kırmızılıların maç saati, yayın kanalı ve eksikleri merak ediliyor. Lille-Galatasaray karşılaşması saat 19.45’te TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 00:03
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam! Lille-GS maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! Galatasaray, lig aşamasının 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oluyor. İlk iki maçında Sporting ve Barcelona'ya mağlup olan sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanında Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray maçı şifresiz mi, Lille-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak mı? İşte maçın yayın bilgileri, takımlardaki eksikler ve karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar...

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenović yönetecek.

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Lille-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ilk hafta deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırladı ve mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, Lille karşısında kazanarak Avrupa'daki puan hasretini sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanından alacağı olumlu sonuçla hem puan tablosunda avantaj yakalamayı hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

Lille de Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta istediği sonuçları alamadı. Fransız ekibi, sahasında Real Betis'e 3-2, deplasmanda Arsenal'e ise 3-0 mağlup oldu. İki takım da üçüncü hafta karşılaşmasında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY'DA RAFAEL LEAO EKSİĞİ

Galatasaray, Lille deplasmanına önemli bir eksikle çıkacak. Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Bu nedenle Portekizli futbolcunun Lille karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Leao, 2018-2019 sezonunda formasını giydiği Lille'e karşı sahaya çıkma fırsatını da kaçıracak.

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise eski takımına karşı mücadele edecek. Lille formasıyla 38 karşılaşmada 18 gol kaydeden Osimhen, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Fransız ekibine karşı bu kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkacak.

LILLE'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Fransız temsilcisinde de Galatasaray maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Real Betis karşılaşmasında rakip futbolcuya dirsek attığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gören Ethan Mbappe, aldığı üç maçlık ceza nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Bentaleb, Mukau, Bakwa, Haoldsson, Perrin, Giroud

LILLE - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE

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