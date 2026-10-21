UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyonun lig aşamasının 3. haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille'in konuğu olacak. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, kritik deplasmanda sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Lille-Galatasaray maçının tarihini, başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Lille-GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler...

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Galatasaray maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Galatasaray'ın Avrupa mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayını üzerinden karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Sporting Lizbon'a 3-1, ikinci karşılaşmasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, Lille deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Lille karşılaşması, Galatasaray'ın lig aşamasındaki üçüncü sınavı olacak. Mücadelenin sonucu, sarı-kırmızılı ekibin sonraki haftalardaki hedefleri açısından önem taşıyacak.

GALATASARAY LILLE MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

Galatasaray, Lille'i mağlup ederse Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk galibiyetini ve ilk 3 puanını alacak. Sporting ve Barcelona yenilgilerinin ardından puanını 3'e yükseltecek ve üst sıralara yaklaşmak için önemli bir fırsat yakalayacak.

BERABERLİK OLURSA NE OLUR?

Galatasaray ile Lille berabere kalırsa iki takım da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını alacak. Sarı-kırmızılı ekip 1 puana yükselecek ancak ilk iki maçtaki mağlubiyetlerin ardından galibiyet hasretini bitiremeyecek.

Beraberlik, Galatasaray'ın tur şansını sona erdirmeyecek. Takımın önünde lig aşamasında beş maç daha bulunacak ve bu karşılaşmalardan alınacak puanlar sıralamayı belirleyecek.

GALATASARAY LILLE'E KAYBEDERSE NE OLUR?

Galatasaray'ın Lille'e mağlup olması durumunda sarı-kırmızılılar üç maç sonunda da puan alamamış olacak. Bu sonuç, takımın lig aşamasında üst sıralara yükselmesini zorlaştıracak.

Bununla birlikte, Lille yenilgisi Galatasaray'ın elenmesi anlamına gelmeyecek. Lig aşamasında toplam sekiz maç oynanıyor. Galatasaray'ın Lille karşılaşmasının ardından beş maçı daha kalacak ve bu maçlarda 15 puan kazanma ihtimali bulunacak.