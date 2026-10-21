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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı maçta sakatlanan Rafael Leao ile ilgili sıcak gelişmeler söz konusu. Futbolcunun Fenerbahçe derbisi öncesi son durumu merak edilirken Portekizli yıldız hakkında dikkat çeken haber geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 09:49
Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Cimbom bu kritik maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray aldığı galibiyet ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lille maçı öncesi büyük bir moral buldu.

Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Sarı-kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de ise 19 puanla lider konumda yer alıyor.

Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Okan Buruk'un öğrencileri kritik maçtan galibiyet ile ayrılsa da Rafael Leao'nun sakatlanması sarı-kırmızılı camiada moralleri bozdu.

Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlanan Rafael Leao, Lille maçı kafilesinde yer almadı.

Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Portekizli futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Teknik direktör Okan Buruk, 27 yaşındaki oyuncu için sağlık heyetiyle sürekli temas halinde.

Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Yüzde 100 hazır olmadan Leao'ya forma vermek istemiyor.

Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Kulüp doktoru Yener İnce onu Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Rafael Leao da bu büyük derbiyi kaçırmak istemiyor.

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