Galatasaray'da Rafael Leao için sıcak gelişme! Fenerbahçe derbisinde...
Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı maçta sakatlanan Rafael Leao ile ilgili sıcak gelişmeler söz konusu. Futbolcunun Fenerbahçe derbisi öncesi son durumu merak edilirken Portekizli yıldız hakkında dikkat çeken haber geldi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 09:49
Sarı-kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de ise 19 puanla lider konumda yer alıyor.
Okan Buruk'un öğrencileri kritik maçtan galibiyet ile ayrılsa da Rafael Leao'nun sakatlanması sarı-kırmızılı camiada moralleri bozdu.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlanan Rafael Leao, Lille maçı kafilesinde yer almadı.
Portekizli futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Teknik direktör Okan Buruk, 27 yaşındaki oyuncu için sağlık heyetiyle sürekli temas halinde.
Yüzde 100 hazır olmadan Leao'ya forma vermek istemiyor.
Kulüp doktoru Yener İnce onu Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Rafael Leao da bu büyük derbiyi kaçırmak istemiyor.
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