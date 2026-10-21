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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lille ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi fotomac.com.tr'ye konuşan Fransız gazeteci, sarı-kırmızılıların maçta mutlaka izlemesi gereken iki ismi açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 09:51
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 3. haftasında deplasmanda Lille ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden puan ya da puanlarla dönmek ve ilk 24 hedefinden uzaklaşmamak istiyor.

Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

Ligue 1 ekibi ile oynanacak 'kader maçı' öncesi Fransız basınından gelen maç önü değerlendirmesi dikkat çekti.

Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Top Mercato'dan Romain Lantheaume gerçekleştirdiği röportajda Lille-Galatasaray maçı yorumlanırken, Fransız gazetecinin transfer sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

"Galatasaray'ın scout ekibi yerinde olsaydınız bu maçta takip edeceğiniz isimler kimler olurdu?" sorusunu yanıtlayan Romain, Lille'de Galatasaray maçında görev alacak 2 isme dikkat çekti. İşte o ifadeler...

Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

"EN UMUT VAAT EDEN OYUNCULAR..."

"Scoutlar için talihsiz bir durum olarak, Lille'in en umut vaat eden oyuncuları ya Tiago Santos ve Hamza Igamane gibi sakat ya da Ethan Mbappe gibi cezalı."

Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

"Hakon Arnar Haraldsson ve Ngal'ayel Mukau, Premier Lig'e büyük transferler yapmaya aday görünüyordu, ancak her ikisi de son aylarda performanslarında bir duraklama yaşadı."

Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

"SCOUT EKİBİ YERİNDE OLSAM..."

"Bu nedenle, scouet ekibinin yerinde olsaydım, ciddi bir sakatlık nedeniyle gelişimi yavaşlasa da güvenilirliğini koruyan Alexsandro ile daha çok öngörüye dayanan Nathan Ngoy'dan oluşan stoper ikilisine daha yakından dikkat ederdim. İkili birbirini iyi tamamlıyor."

Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

27 yaşındaki Brezilyalı stoper Alexsandro, 15 milyon euro piyasa değerine sahip ve sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.

Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!

Belçika Milli Takımı'nda forma giyen 23 yaşındaki Nathan Ngoy ise 25 milyon euro piyasa değeri ile Avrupa devlerinin yakından takip ettiği bir isim konumunda.

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