Galatasaray'a Lille'den çifte transfer önerisi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lille ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi fotomac.com.tr'ye konuşan Fransız gazeteci, sarı-kırmızılıların maçta mutlaka izlemesi gereken iki ismi açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 09:51
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Top Mercato'dan Romain Lantheaume gerçekleştirdiği röportajda Lille-Galatasaray maçı yorumlanırken, Fransız gazetecinin transfer sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
"Galatasaray'ın scout ekibi yerinde olsaydınız bu maçta takip edeceğiniz isimler kimler olurdu?" sorusunu yanıtlayan Romain, Lille'de Galatasaray maçında görev alacak 2 isme dikkat çekti. İşte o ifadeler...
"EN UMUT VAAT EDEN OYUNCULAR..."
"Scoutlar için talihsiz bir durum olarak, Lille'in en umut vaat eden oyuncuları ya Tiago Santos ve Hamza Igamane gibi sakat ya da Ethan Mbappe gibi cezalı."
"Hakon Arnar Haraldsson ve Ngal'ayel Mukau, Premier Lig'e büyük transferler yapmaya aday görünüyordu, ancak her ikisi de son aylarda performanslarında bir duraklama yaşadı."
"SCOUT EKİBİ YERİNDE OLSAM..."
"Bu nedenle, scouet ekibinin yerinde olsaydım, ciddi bir sakatlık nedeniyle gelişimi yavaşlasa da güvenilirliğini koruyan Alexsandro ile daha çok öngörüye dayanan Nathan Ngoy'dan oluşan stoper ikilisine daha yakından dikkat ederdim. İkili birbirini iyi tamamlıyor."
27 yaşındaki Brezilyalı stoper Alexsandro, 15 milyon euro piyasa değerine sahip ve sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.
Belçika Milli Takımı'nda forma giyen 23 yaşındaki Nathan Ngoy ise 25 milyon euro piyasa değeri ile Avrupa devlerinin yakından takip ettiği bir isim konumunda.
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