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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar, performansıyla bekleneni veremeyen Alman yıldız Leroy Sane'nin yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 11:25
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına dair dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

Sarı-kırmızılı ekipte bazı isimlerin geleceği tartışma konusu olurken yönetimin transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

Özellikle gol yollarında geçtiğimiz yıllara göre eksik kalan sarı-kırmızılıların, bu bölgeye ağırlık vermesi öngörülüyor.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

Büyük beklentilerle kadroya katılan bazı futbolcuların performansı ise beklentileri karşılamakta yetersiz kaldı.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Bu isimlerin başında gelen Leroy Sane, sergilediği performansla zaman zaman eleştirilerin odağında yer aldı.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Alman yıldızın ortaya koyduğu futbolun beklentilerin gerisinde kalması, devre arasında takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

ALTERNATİF İSİMLER OLUŞUYOR

Galatasaray yönetiminin olası bir ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde durduğu öne sürülüyor.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

O İSİM RUBEN VARGAS

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Sevilla forması giyen Ruben Vargas oldu.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

Ficherio'da yer alan habere göre Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuya olan ilgisini yeniden harekete geçirdi.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak için yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMEMİŞTİ

Vargas, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Türkiye'ye transfer olmayı kabul etmemişti.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

SEVILLA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Sevilla Teknik Direktörü Luis García Plaza'nın ana planlarında yer almayan oyuncu için Sevilla, ayrılığa sıcak bakıyor.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

SANE İLE YOLLAR AYRILIRSA...

Galatasaray'ın Sane ile yollarını ayırması durumunda Vargas'ın kanat rotasyonunda alternatiflerden biri olabileceği değerlendiriliyor.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

PERFORMANSI

Bu sezon Sevilla formasıyla 2 maçta forma giyen ve 65 dakika süre alan İsviçreli oyuncu, gol veya asist katkısı üretemedi.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Vargas'ın Sevilla ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...

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