Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sane'nin yerine...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar, performansıyla bekleneni veremeyen Alman yıldız Leroy Sane'nin yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 11:25
Büyük beklentilerle kadroya katılan bazı futbolcuların performansı ise beklentileri karşılamakta yetersiz kaldı.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
Bu isimlerin başında gelen Leroy Sane, sergilediği performansla zaman zaman eleştirilerin odağında yer aldı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Alman yıldızın ortaya koyduğu futbolun beklentilerin gerisinde kalması, devre arasında takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.
ALTERNATİF İSİMLER OLUŞUYOR
Galatasaray yönetiminin olası bir ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde durduğu öne sürülüyor.
O İSİM RUBEN VARGAS
Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Sevilla forması giyen Ruben Vargas oldu.
Ficherio'da yer alan habere göre Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuya olan ilgisini yeniden harekete geçirdi.
15 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak için yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.
TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMEMİŞTİ
Vargas, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Türkiye'ye transfer olmayı kabul etmemişti.
SEVILLA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Sevilla Teknik Direktörü Luis García Plaza'nın ana planlarında yer almayan oyuncu için Sevilla, ayrılığa sıcak bakıyor.
SANE İLE YOLLAR AYRILIRSA...
Galatasaray'ın Sane ile yollarını ayırması durumunda Vargas'ın kanat rotasyonunda alternatiflerden biri olabileceği değerlendiriliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Sevilla formasıyla 2 maçta forma giyen ve 65 dakika süre alan İsviçreli oyuncu, gol veya asist katkısı üretemedi.
2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Vargas'ın Sevilla ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.