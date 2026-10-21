Lille-Galatasaray maçını izlemek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! Galatasaray, lig aşamasının 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oluyor. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler, "Lille Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında Lille ile ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Peki, Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı TRT 1'de şifresiz mi yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi öne çıkan detaylar...

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Fransa'daki Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadelede Sloven hakem Rade Obrenovič görev yapacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Bentaleb, Mukau, Bakwa, Haoldsson, Perrin, Giroud

GALATASARAY, LILLE İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan Galatasaray, farklı organizasyonlarda 37 ülkeden 114 takımla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 19. sezonunu geçirirken Lille, Avrupa kupalarında Galatasaray'ın karşılaşacağı 115. farklı takım olacak.

Fransız temsilcisi, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki altıncı Fransız rakibi olarak kayıtlara geçecek. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Monaco, Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Nantes ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'IN FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Galatasaray, Fransa temsilcileriyle Avrupa kupalarında oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 23 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 37 gol gördü.

Fransa deplasmanlarında daha zorlanan Galatasaray, Fransız ekiplerine konuk olduğu 12 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 8'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 6 gol atan temsilcimiz, kalesinde 24 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes karşısında 1-0'lık skorla aldı. Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından Fransız ekiplerine konuk olduğu 6 maçta galibiyet elde edemedi; 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY LILLE DEPLASMANINDA AVANTAJ ARIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, Lille karşısında alacağı sonuçla Avrupa'daki yarışta yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip için Fransa deplasmanı, hem puan tablosu hem de moral açısından önem taşıyor.

Lille ise taraftarı önünde avantaj elde etmek ve lig aşamasındaki konumunu güçlendirmek istiyor. İki takımın Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak olması da mücadeleye ayrı bir önem katıyor.

"BİZ, BASKI YAPAN BİR TAKIMIZ"

Okan Buruk, baskı yapan bir takım oldukları için futbolcuların birbirini iyi tanıması gerektiğini söyledi. Sezon başından beri tam kadro olarak maça çıkmakta zorlandıklarını ifade eden Buruk, şunları söyledi:

"Transfer döneminin bitişi, yeni gelen oyuncuların hazır hale gelmesi ve sakatlıklar biraz zamanımızı aldı. Bu oyunda oyuncuların birbirini iyi tanıması gerekiyor. Yeni gelen oyuncuların adaptasyonu önemli. Devamlılık için bir arada oynamak çok önemli oluyor. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo Şampiyonlar Ligi'nde bizim için önemli oyuncular. Bu oyuncular daha yeni sakatlıktan döndü ve en iyi performanslarını yakalamaya çalışıyorlar. Takım olarak da bunu yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden bu süreci en az hatayla geçip önümüzdeki süreçte daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Biz, baskı yapan bir takımız. Baskıyı sadece biz yapmıyoruz. Elit ve üst sıralarda olan takımların hepsi baskı yapıyor. Barcelona ve Arsenal de bunu yapıyor. Top rakibe geçtiğinde bir an önce onu almaya çalışıyoruz. Günümüz futbolunda bizim gibi takımlar bunu yapmalı. Barcelona'ya karşı bunu yapmaya çalıştık, diğer maçlarda da yapmaya çalıştık. Rakiplerin kalitesi, sizin o baskıları doğru yapıp yapamayacağınızı da bazen belirleyebiliyor. Her oyuncu da aynı seviyede bu baskıları yapamıyor. Onları da geliştirmeye çalışıyoruz. Her şey de baskı yapmak değil. Doğru zamanda, doğru yerde iyi savunma yapabilmek de önemli."

Okan Buruk, bu sezon savunmayı iyi yapamadıklarını aktararak "Sporting maçında kalemize gelen 3 tehlikeli pozisyon da gol oldu. İlk yarı zaten bir tane gol yemiştik. Gençlerbirliği maçında da kalemize çok daha fazla tehlikeli pozisyon geldi. Gol yemek ya da yememek burada ölçü değil. Önemli olan takım savunmasını iyi bir şekilde yapabilmek. Burada rakibin becerisi de var. Takım savunmasını yarın iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Top rakipteyken olan bölüm önemli. En önemlisi ise tabii ki topun bizde olduğu bölüm. Barcelona maçında bunu ilk yarı iyi yapsak da ikinci yarı yapamadık. O yüzden topun bizde olduğu bölüm ve hareketliliğimiz, bence yarın maçın kaderini belirleyecek asıl etken." değerlendirmesinde bulundu.

YUNUS AKGÜN: "KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, Lille karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Yunus, "Lille çok kaliteli bir takım. İyi oyunculara sahipler. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Yarın kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Bu seviyede her maç çok zor. Kendi gücümüzü biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Okan Buruk hocanın dün doğum günüydü. Ona da bir galibiyet hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün, hücum hattında birçok farklı pozisyonda oynayabileceğini vurgulayarak "Sağ açık, sol açık ve forvet arkası pozisyonlarında hoca bana görev veriyor. Akademide alt yaş kategorilerinde forvet oynuyordum ama boyum kısa diye sonra kanat pozisyonuna geçtim. Milli takımda İtalya maçında da açıkçası iyi oynadığımı düşünüyorum ama tabii ki ne zaman görev verilirse her zaman Galatasaray forması için savaşmaya devam edeceğim. Yine de sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonları benim için daha iyi." ifadelerini kullandı.

Lille'de forma giyen Türk file bekçisi Berke Özer'e değinen Yunus, "Berke'yi çok seviyorum. Alt yaş kategorilerinde beraber çok milli maça çıktık. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda beraber yarı final oynadık. Gerçekten şu anda da Lille'de çok iyi bir performans sergiliyor ve bizi gururlandırmaya devam ediyor. Yarınki maçta buna biraz mola verirse iyi olur. Buradan da ona başarılar diliyorum. İnşallah ikimiz için de hayırlısı olur." diye konuştu.

LILLE-GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...