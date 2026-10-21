UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray, lig aşamasının üçüncü maçında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. İlk iki karşılaşmasından puan çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda oynayacağı kritik mücadelede hem Avrupa'daki ilk puanlarını almak hem de üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Peki, Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? Sarı-kırmızılılar berabere kalırsa kaç puana ulaşacak, mağlup olursa Şampiyonlar Ligi'nden elenecek mi? İşte Lille-Galatasaray maçının üç ihtimalli puan hesabı, tur senaryoları ve kalan karşılaşmalarla ilgili merak edilenler…

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki üçüncü maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovič yönetecek. Lille-Galatasaray maçı Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY LILLE MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

Galatasaray'ın Lille karşısında alacağı galibiyet, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk zaferi olacak. İlk iki haftada puan alamayan Cimbom, Fransız temsilcisini mağlup etmesi durumunda hanesine 3 puan yazdıracak ve toplam puanını 3'e yükseltecek.

Galibiyet, yalnızca puan tablosundaki durumu değiştirmekle kalmayacak; takımın Avrupa'daki mücadelesi açısından da önemli bir moral sağlayacak. Galatasaray, Lille karşısında kazanarak kötü başlangıcın etkisini azaltmak ve kalan maçlara daha güçlü bir konumda hazırlanmak isteyecek.

Ancak Lille karşısında alınacak üç puan, Galatasaray'ın doğrudan son 16 turuna yükselmesini sağlamayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sekiz karşılaşma üzerinden oynanıyor. Takımların sıralaması, bu maçlarda topladıkları puanlara göre belirleniyor. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar eleme aşaması play-off turuna katılıyor.

Bu nedenle Lille galibiyeti, Galatasaray için hedefe giden yolda önemli bir adım olacak ancak tur hesaplarının kesinleşmesi için kalan karşılaşmalardaki sonuçlar da belirleyici olacak.

GALATASARAY KAZANIRSA KAÇ PUANA ULAŞACAK?

Lille karşısında galibiyet alınması durumunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3 puana ulaşacak. Sarı-kırmızılıların kaçıncı sıraya yükseleceği ise aynı haftada oynanan diğer maçların sonuçlarına ve takımların averajlarına bağlı olacak.

Galatasaray'ın yalnızca galibiyete odaklanması yeterli olmayacak. Kalan haftalarda alınacak sonuçlar, atılacak ve yenilecek goller ile diğer takımların puan kayıpları da sıralamayı şekillendirecek. Bu nedenle Lille deplasmanında alınacak üç puan, sonraki haftalarda daha güçlü bir tur hesabı yapılabilmesi için kritik önem taşıyor.

GALATASARAY LILLE İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray'ın Lille deplasmanından beraberlikle ayrılması durumunda sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını alacak. Beraberlik sonucunda iki takım da hanesine 1 puan yazdıracak. Böylece Galatasaray'ın toplam puanı 1'e yükselecek.

İlk iki karşılaşmasında mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar için deplasmanda alınacak bir puan, puan hasretini sona erdirecek. Bununla birlikte beraberlik, galibiyet kadar avantaj sağlamayacağı için Galatasaray'ın üst sıralara yükselme hedefini zorlaştırabilecek.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında takımlar sekiz farklı rakiple karşılaşıyor. Galatasaray'ın Lille maçından sonra önünde beş karşılaşma daha bulunacak. Dolayısıyla Fransız ekibi karşısında alınacak beraberlik, temsilcimizin tur şansının sona erdiği anlamına gelmeyecek.

Ancak sarı-kırmızılıların kalan haftalarda puan kayıplarını en aza indirmesi gerekecek. Özellikle doğrudan son 16 turuna yükselmek isteyen takımlar için her puan önemli. Galatasaray'ın hedefi, Lille karşılaşmasında alınacak bir puanın ardından kalan maçlarda galibiyetler elde ederek puan tablosunda yukarıya çıkmak olacak.

BERABERLİK TUR ŞANSINI NASIL ETKİLER?

Lille karşısında beraberlik alınması halinde Galatasaray'ın puanı 1 olacak. Bu sonuç, tur ihtimalini ortadan kaldırmayacak ancak sonraki maçların önemini artıracak. Sarı-kırmızılı ekip, kalan beş maçta alacağı sonuçlarla puanını yükseltebilecek.

Burada belirleyici olan yalnızca Galatasaray'ın kendi maçları olmayacak. Lig aşamasında 36 takım aynı puan tablosunda sıralanıyor. Rakiplerin alacağı sonuçlar ve takımlar arasındaki puan farkları da Galatasaray'ın sıralamasını etkileyecek.

Bu nedenle Lille karşısında alınacak beraberlik, Galatasaray açısından kaybedilmiş bir fırsat olarak değerlendirilebileceği gibi kalan haftalar için kazanılmış ilk puan anlamına da gelecek. Sarı-kırmızılıların tur hedefini canlı tutabilmesi için sonraki karşılaşmalarda daha istikrarlı bir performans göstermesi gerekecek.

GALATASARAY LILLE'E KAYBEDERSE NE OLUR? ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENİR Mİ?

Galatasaray'ın Lille karşısında mağlup olması durumunda sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının üçüncü haftasını da puansız tamamlayacak. Böylece temsilcimiz, ilk üç karşılaşmasından puan çıkaramamış olacak. Bu ihtimal, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tur hedefini önemli ölçüde zorlaştıracak.

Ancak Lille karşısında alınacak bir mağlubiyet, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden matematiksel olarak elenmesi anlamına gelmeyecek. Lig aşamasında sekiz maç oynanacağı için Lille karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılıların önünde beş mücadele daha bulunacak. Bu beş maçta alınabilecek toplam puan 15 olacak.

Galatasaray, Lille deplasmanında kaybetse bile kalan karşılaşmalarda galibiyetler alarak puanını yükseltme şansına sahip olacak. Bununla birlikte ilk haftalarda yaşanacak puan kayıpları, takımın üst sıralara çıkabilmesi için sonraki maçlarda daha fazla puan toplamasını gerektirecek.

Mağlubiyet senaryosunda yalnızca galibiyet sayısı değil, gol averajı da önem kazanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında puan eşitliği yaşanması halinde öncelikle genel gol averajı, ardından atılan gol sayısı ve diğer sıralama kriterleri dikkate alınıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın Lille karşısında alacağı sonucun yanı sıra maçta atacağı ve kalesinde göreceği goller de ilerleyen haftalardaki hesaplamalarda etkili olabilir.

GALATASARAY KAYBEDERSE TUR İHTİMALİ TAMAMEN BİTER Mİ?

Hayır. Lille karşısında yaşanacak mağlubiyet, Galatasaray'ın tur şansını matematiksel olarak bitirmeyecek. Sarı-kırmızılıların önünde lig aşamasını tamamlamak için beş maç daha bulunacak. Ancak puansız geçen her hafta, takımın ilk 24 sıra içinde yer alma ve doğrudan ilk 8'e girme hedeflerini daha zor hale getirecek.

UEFA'nın uyguladığı formatta lig aşamasını 25 ile 36. sıralar arasında tamamlayan takımlar Avrupa kupalarındaki bu sezonluk Şampiyonlar Ligi mücadelesini bitiriyor. İlk 24 sıradaki ekipler ise eleme aşamasına kalma hakkı elde ediyor. Bu nedenle Galatasaray için temel hedef, kalan haftalarda yeterli puanı toplayarak ilk 24 içinde yer almak olacak.

Doğrudan son 16 turuna yükselmek isteyen sarı-kırmızılıların ise ilk 8 hedefini de göz önünde bulundurması gerekiyor. Lille karşısında alınacak olumsuz bir sonuç, bu hedef için daha zorlu bir tablo ortaya çıkarabilir. Buna rağmen kesin sıralama ve tur durumu, lig aşamasındaki tüm maçlar tamamlanmadan netleşmeyecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK İKİ MAÇINDA NE OLDU?

Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İkinci haftada ise Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de rakibine 4-1 mağlup oldu. Böylece temsilcimiz, ilk iki karşılaşmada puan alamadı ve Lille deplasmanını daha da kritik hale getirdi.

Lille de Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. Fransız temsilcisi, ilk maçında Real Betis'e 3-2 mağlup olurken ikinci haftada Arsenal deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Böylece iki takım da üçüncü hafta öncesinde ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Bu tablo, Lille-Galatasaray mücadelesini iki takım açısından da önemli hale getiriyor. Galatasaray, Avrupa'daki ilk puanlarını almak ve kötü başlangıcını telafi etmek isterken Lille de kendi sahasında kazanarak lig aşamasındaki durumunu düzeltmeyi hedefleyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 8 VE İLK 24 HESABI NASIL İŞLİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni formatta 36 takım, tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Her takım lig aşamasında sekiz farklı rakiple karşılaşıyor. Bu maçların sonunda oluşan puan tablosu, takımların hangi aşamaya yükseleceğini belirliyor.

Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için eleme aşaması play-off maçlarına çıkıyor. Lig aşamasını 25 ile 36. sıralar arasında tamamlayan takımların Avrupa macerası sona eriyor.

Galatasaray'ın Lille maçında alacağı sonuç, bu hedefler açısından önemli olacak. Galibiyet, sarı-kırmızılılara 3 puan kazandırarak yükseliş için fırsat sağlayacak. Beraberlik, ilk puanın alınmasını sağlayacak ancak daha fazla puan ihtiyacını ortadan kaldırmayacak. Mağlubiyet ise Galatasaray'ın kalan beş karşılaşmada daha fazla puan toplamasını gerektirecek.

Şampiyonlar Ligi'nde tur hesabı yapılırken yalnızca toplam puan değil, puan eşitliği halinde devreye giren kriterler de dikkate alınıyor. Genel gol averajı ve atılan gol sayısı bu kriterler arasında bulunuyor. Bu nedenle Galatasaray'ın Lille karşılaşmasında göstereceği performans, yalnızca puan durumunu değil, ilerleyen haftalardaki olası eşitlik hesaplarını da etkileyebilir.

GALATASARAY'IN LILLE MAÇINDAKİ HEDEFİ NE?

Galatasaray için Lille deplasmanının temel hedefi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyeti alarak puan tablosunda yükselişe geçmek. İlk iki maçında kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, Fransa'da kazanarak hem puan hasretini sona erdirmek hem de kalan haftalar öncesinde moral kazanmak istiyor.

Beraberlik de Galatasaray'a ilk puanını kazandıracak olsa da galibiyetin sağlayacağı üç puan, tur hesapları açısından daha değerli olacak. Mağlubiyet ihtimalinde ise temsilcimizin önünde beş maç daha bulunması, matematiksel olarak mücadeleye devam etmesini sağlayacak. Ancak böyle bir durumda sonraki karşılaşmalarda puan kayıplarına yer bırakmamak daha da önemli hale gelecek.

Sonuç olarak Lille-Galatasaray karşılaşması, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği açısından kritik bir viraj niteliği taşıyor. Galatasaray kazanırsa 3 puana ulaşacak, berabere kalırsa ilk puanını alacak, kaybederse puansız kalmaya devam edecek. Bununla birlikte hiçbir senaryo, tek başına tur durumunu kesinleştirmeyecek; nihai tablo lig aşamasındaki sekiz maçın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.