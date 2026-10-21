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Anasayfa Galatasaray Büyük güç Osimhen

Büyük güç Osimhen

Nijeryalı forvetin, Galatasaray ile 11 Şampiyonlar Ligi maçında 7 gol, 3 asisti var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Büyük güç Osimhen

Sarı-kırmızılıların Lille karşısında en büyük güvencesi her zamanki gibi Victor Osimhen olacak. Sakatlığını atlatan Nijeryalı forvet, Fransız ekibi karşısında 11'de olacak. 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 11 karşılaşmaya çıktı. 7 gol attı, 3 de asist yaptı. Teknik direktör Okan Buruk hücum aksiyonlarını her zaman olduğu gibi süper yıldızın üzerine kurdu. Osimhen'in çıkış yaptığı kulüplerden biri de Lille. Yıldız forvet, Fransız ekibinde 38 maça çıktı. 18 gol attı, 6 da asist yaptı. Osimhen'in sarıkırmızılı formayla 81 mücadelede 65 gol kaydetti. 19 da asisti bulunuyor.

Cimbom'da Victor Osimhen hücumda presin ana merkezi olacak. Arkasındaki oyuncular ona göre pozisyon alacak. Aslan kapacağı toplarla gol arayacak.

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