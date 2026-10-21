UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar deplasmanda rakibini 4-2 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yunus Akgün, 41. dakikada Batrakov, 52. dakikada Lucas Torreira ve 61. dakikada Victor Osimhen'den geldi. Konuk ekibin gollerini 7 ve 39. dakikada Soriba Diaoune kaydetti.

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde puanını 3'e yükseltti. Lille ise puanla tanışamadı. Galatasaray Devler Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı konuk edecek.

VICTOR OSIMHEN MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

LİLLE'İ YENEN İLK TÜRK TAKMI OLDU

Galatasaray, bu sonuçla Fransa ekibi Lille'i yenen ilk Türk takımı olmayı başardı.

Bu mücadeleye kadar Avrupa'da Fenerbahçe ve Trabzonspor ile toplamda 6 kez karşılaşan Lille, söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda 7 kez ağları sarsan Fransa temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, aldığı 4-2'lik galibiyetle Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı oldu.

GALATASARAY, FRANSA'DA 25 YIL SONRA KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, 25 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında ilk kez bir Fransa ekibine karşı deplasmanda kazandı.

Bu mücadeleye kadar Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, Fransa'daki son 6 deplasman maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, bu galibiyetle 6 maçın ardından ilk kez Fransa'daki bir maçtan galip ayrıldı.

- Son 33 Şampiyonlar Ligi maçında 8 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 33 müsabakada 8 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarında geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı.

5 MAÇ SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMANDA KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçının ardından deplasmanda kazandı.

Geçen sezon lig aşamasının 6. haftasında Fransa ekibi Monaco'ya 1-0 yenildiği maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı takım, İngiltere ekibi Manchester City'ye 2-0, İtalya temsilcisi Juventus'a uzatmalarda 3-2, İngiltere devi Liverpool'a 4-0 ve Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray, Lille karşılaşmasına kadar Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini geçen sezonun 4. haftasındaki 3-0'lık Ajax karşılaşmasında yaşamıştı.

GALATASARAY'IN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Galatasaray'ın maçta kazandığı penaltı VAR incelemesinin ardından 28. dakikada iptal edildi.

Mücadelenin 27. dakikasında Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen ceza alanına girdiği anda Berke Özer yatarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağlamak istedi. Bu pozisyonda Osimhen'in yere düşmesinin ardından hakem Rade Obrenovic, önce penaltı kararını verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Obrenovic, pozisyonun faul olmadığına karar vererek penaltıyı iptal etti.

BATRAKOV, ÜST ÜSTE 2 ŞAMPİYONLAR LİG MAÇINDA GOL ATTI

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, çıktığı son iki Şampiyonlar Ligi maçında da ağları sarsmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Barcelona maçında ağları sarsan Batrakov, Lille'e karşı da gol atmayı başardı.

OSİMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımı Lille'e karşı bir resmi maçta ilk kez karşılaşmaya çıktı.

Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, Fransa ekibinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN LİLLE BELEDİYESİNE ZİYARET

Galatasaray yönetimi, karşılaşma öncesinde Lille Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Genel Sekreter Can Natan, Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Yazgan ve Ozan Bingöl Yurtsever mücadele öncesinde Lille Belediyesine gitti.

Ziyarette potansiyel işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

BERKE ÖZER, 542 GÜN SONRA GALATASARAY'A KARŞI

Lille'in Türk file bekçisi Berke Özer, 542 gün sonra ilk defa bir resmi maçta Galatasaray'a karşı forma giydi.

Berke, son olarak 27 Nisan 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla ligde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.

Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarıyla sarı-kırmızılılara karşı 3 maça çıkan Berke, bu karşılaşmalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.