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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Lille'de Davide Ancelotti'den Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Lille'de Davide Ancelotti'den Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte İtalyan çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 15:06
Lille'de Davide Ancelotti'den Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Fransız ekibinin teknik direktörü Davide Ancelotti basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ANCELOTTI'NİN O SÖZLERİ:

"Galatasaray maçına kadar olumlu hissediyor musun?"

- Davide Ancelotti: "Pozitif duygular hissediyorum. Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanı geldi, puan alırsanız üst tura çıkarsınız. Hedefimiz tabii ki Galatasaray'a karşı rekabetçi maç oynamak ve puanlar toplamak. Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek."

"Galatasaray maçıyla ilgili oyunculara çok fazla yüklenmek istiyorum. Konsantre olmalarını istiyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, mükemmel bir ambiyansta oynayacağız. Betis maçı da aynı şekildeydi, kaybetmemize rağmen. Evde oynamamız bir avantaj, taraftarlarımız yanımızda olacak ve bizi destekleyecek."

"Giroud haricinde hücumda başka hangi opsiyonlarınız var?"

- Davide Ancelotti: "Giroud'ya dikkat ediyorum, takımdaki herkesin ona ihtiyacı var. Giroud haricinde de seçeneklerimiz var. Gaetan Perrin var. Herkesin ismini tek tek söylemeyeceğim. Giroud haricinde seçeneklerimiz var."

Davide Ancelotti: "Takımın dengeli oynamasını hedefliyoruz. Birlikte oynamak istiyoruz. Yaratıcı anlarımız olmasını istiyoruz. Bütün oyuncuların bunu paylaşması gerekiyor. Galatasaray'a karşı da dinamizm ve yaratıcılık göstermemiz gerek. Hareketli olmaları gerek. Çok önemli bir oyuncumu kaybettim, Tiago Santos. Onsuz yeni bir 11 kurmam gerekecek."

Davide Ancelotti: "Kadromda sakatlar, eksikler var ama çözüm bulamayacağımız anlamına gelmiyor bu. Eksik varsa çözüm de vardır. Gitmek istediğim yol çok açık, özgüvenli olmak ve Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Tabii negatif şeyler de var, bunlarla da başa çıkmalıyız ve güçlü kalmalıyız."

"Berke Özer çok iyi performanslar sergiliyor, kendisiyle ilgili düşünceniz nedir?"

- Davide Ancelotti: "Berke, 1 numaralı oyuncumuz. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. İki sezondur bizimle oynuyor, süreklilik içinde oynayan bir oyuncu. Takım arkadaşlarının güveni var, ben de çok güveniyorum. Hazır olacak Galatasaray'a karşı, oynayacak. Her zaman bu seviyesinde kalmasını diliyoruz. Sonraki maçlarda da güvendiğim çok önemli bir oyuncu Berke."

"Galatasaray'ın hücum oyununa nasıl bir cevap vereceksiniz?"

- Davide Ancelotti: "Biraz pozisyonel bir oyun oynuyoruz. Orta sahamız güçlü olmalı. Biraz pozisyonel bir hücum oynamalıyız. Savunmada da öyle. Bazen içeriden bazen geniş hareket etmemiz gereken anlar olacak maçta. Öncelikle takımın dengesi, olumlu yaklaşımı önemli."

"Yarınki maçta güvenlikle ilgili endişeler dile getirildi. Ne dersiniz?"

- Davide Ancelotti: "Haberim var, olayları gördüm. Mağazaların yağmalandığını gördüm. Çok üzücü bir durum. Bir çözüm bulunması gerekiyor. Lille şehrinin sakinleri için gerçekten üzücü bir durum."

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