Lille'de Alexsandro'dan Victor Osimhen sorusuna flaş yanıt!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında deplasmanda Lillle ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi Lille'in yıldız stoperi Alexsandro basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALEXSANDRO'NUN O SÖZLERİ:

"Takım olarak şu an olumlu kalmalıyız ve sahada bunu göstermeliyiz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sahada da iyi performans göstermeliyiz.

"Osimhen ile karşılaşacaksın. Ne düşünüyorsun?"

- Alexsandro: "Osimhen'e karşı oynayacağım evet. Zor bir maç olacak bizim için. Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında."

Sahalara geri döndüm. Bu çok iyi hissettiriyor. Geçen seneki sakatlığım farklıydı. Çok fazla maça çıkamamıştım. İyi bir gelişim gösteriyorum bu sezon, aynı şekilde devam etmek istiyorum. Kulübün de bunda büyük bir katkısı var."

"Berke Özer'in performansını nasıl yorumlarsın?"

- Alexsandro: "Farklı bir ülkede herkes zorlanır. Berke için de durum farklı olmadı. Benim için de öyleydi. Berke şu anda çok formda. Geldiğinden beri çok gelişim gösterdi. Bize de çok yardımcı olan birisi."

"Nathan çok iyi bir oyuncu. Onun oyun şekli bana göre farklı. Nathan Ngoy çok güçlü bir oyuncu ve sürekli iyiye gidiyor. Onla çalışmaktan gurur duyuyorum."

"Galatasaray'ı çok iyi tanıyoruz. Performanslarından haberdarız. Çok fazla tehlike yaratan bir takım. Bu tehlikeye birlikte oynarsak karşı çıkabiliriz."

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Ligue 1'de oynamaktan farklı. Oynanan oyunların türü farklı, takımlar farklı. Bu da Şampiyonlar Ligi'ni daha zor yapıyor. Küçük detaylara da dikkat etmek gerekiyor. Ligue 1'deki gibi güçlü kalmamız gereken maçlar oluyor. Tabii ki tek dileğimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçları kazanmak."