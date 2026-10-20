Leao derbide belirsiz

Zorlu Ankara deplasmanında G.Birliği'ni Deniz Gül'ün son dakikalarda attığı golle yenen G.Saray, Rafael Leao'nun sakatlığına üzülmüştü. Oyunda kaldığı 16 dakika içerisinde bozuk zeminin azizliğine uğrayan Portekizli futbolcunun kasık adalesinde zorlanma yaşanmıştı. Oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki futbolcunun dün MR'ı çekildi ve ileri tetkikleri gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı takıma kötü bir haber geldi. Leao, yarınki Lille maçında kesin olarak forma giyemeyecek.

SİNGO TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Rafael Leao'nun MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını bildirildi. Portekizli yıldızın F.Bahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Leao'dan kötü haber gelirken, sevindiren gelişme ise Singo'da yaşandı. Sakatlığını atlatan Fildişili futbolcu dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Singo artık maçlarda süre alabilecek.