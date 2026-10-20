UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında yarın Fransız temsilcisi Lille'e konuk olacak Galatasaray'da müsabakanın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Rafael Leao Fransa'ya götürülmezken, uzun süredir takımdan ayrı olan Wilfried Singo ise kadroda yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'te Fransa'da Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte bu mücadelenin kamp kadrosu da açıklandı.

Sakatlığı bulunan Rafael Leao kafilede yer almazken, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo ise Fransa'ya götürüldü.

Galatasaray'ın, Lille maçı kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Snchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina."