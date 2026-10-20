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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak kritik Lille mücadelesine hazırlanan Galatasaray'da hücum hattı yeniden şekilleniyor. Rafael Leao'nun sakatlığı ve Leroy Sane'nin formsuzluğu sebebiyle teknik heyet, Lille maçında ilk 11'de değişikliğe gidecek. Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan girip fark yaratan Yunus Akgün'e Lille karşısında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 11:31
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik Lille mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik heyet zorlu Fransa deplasmanı öncesinde oyun planı üzerindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

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Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Sarı-kırmızılı ekipte tüm hesaplar, kritik Lille deplasmanından galibiyetle dönmek üzerine yapılıyor. Antrenmanlarda oyuncuların sergilediği istekli görüntü teknik ekibi memnun ediyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Dev karşılaşmaya kısa bir süre kala teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ideal 11'i netleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Takımın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan Leao'nun yaşadığı sakatlık, teknik ekibin kadro planlamasını değiştirmesine sebep oldu. Yıldız futbolcu Lille deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Hücum hattında teknik heyeti düşündüren bir diğer konu ise Leroy Sane'nin son haftalarda sergilediği formsuz performans oldu.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Leao'nun sakatlığı ve Sane'nin bir türlü istenen ritme ulaşamaması üzerine sarı-kırmızılılarda kanat rotasyonunda alternatif isimler ön plana çıkmaya başladı.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler milli yıldız Yunus Akgün'e çevrildi. Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Yunus, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girmişti.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Ankara deplasmanında sahaya girmesiyle birlikte hücum hattına hareketlilik katan Yunus Akgün, sergilediği etkili performansla Galatasaray'ın rakip kalede baskı kurmasında önemli rol oynamıştı.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Son karşılaşmada ortaya koyduğu istekli futbol ve takımına sağladığı fayda sebebiyle beğeni toplayan yıldız futbolcunun Lille deplasmanında oynanacak mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 10 maçta takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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