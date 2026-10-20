Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! Lille maçında...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak kritik Lille mücadelesine hazırlanan Galatasaray'da hücum hattı yeniden şekilleniyor. Rafael Leao'nun sakatlığı ve Leroy Sane'nin formsuzluğu sebebiyle teknik heyet, Lille maçında ilk 11'de değişikliğe gidecek. Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan girip fark yaratan Yunus Akgün'e Lille karşısında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 11:31
Takımın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan Leao'nun yaşadığı sakatlık, teknik ekibin kadro planlamasını değiştirmesine sebep oldu. Yıldız futbolcu Lille deplasmanında forma giyemeyecek.
Hücum hattında teknik heyeti düşündüren bir diğer konu ise Leroy Sane'nin son haftalarda sergilediği formsuz performans oldu.
Leao'nun sakatlığı ve Sane'nin bir türlü istenen ritme ulaşamaması üzerine sarı-kırmızılılarda kanat rotasyonunda alternatif isimler ön plana çıkmaya başladı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler milli yıldız Yunus Akgün'e çevrildi. Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Yunus, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girmişti.
Ankara deplasmanında sahaya girmesiyle birlikte hücum hattına hareketlilik katan Yunus Akgün, sergilediği etkili performansla Galatasaray'ın rakip kalede baskı kurmasında önemli rol oynamıştı.
Son karşılaşmada ortaya koyduğu istekli futbol ve takımına sağladığı fayda sebebiyle beğeni toplayan yıldız futbolcunun Lille deplasmanında oynanacak mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 10 maçta takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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