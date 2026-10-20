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Galatasaray'da Lille maçının hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Lille ile 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 14:06
Galatasaray'da Lille maçının hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Lille ile 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilirken antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lille müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Tedavisi devam eden Portekizli futbolcu Rafael Leao antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılılar saat 15.30'da Fransa'ya hareket edecek.

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