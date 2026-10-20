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Deniz bunu hep yapıyor

Milli yıldız son dakika gollerini seviyor. Winner Buruk' Kariyerinde 27 golü bulunan Deniz Gül, 8. kez bir karşılaşmada 82. dakikadan sonra fileleri havalandırmayı başardı. 22 yaşındaki futbolcu, maçların son anlarını oynamayı çok iyi biliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Deniz bunu hep yapıyor

Mauro İcardi'nin ayrılığı sonrasında golcü arayışlarını uzun süre sürdüren G.Saray, son olarak milli futbolcu Deniz Gül'de karar kılmıştı. Takıma alışma sürecini geride bırakan 22 yaşındaki yıldız, G.Birliği deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim olmayı başardı. Karşılaşmanın 88. dakikasında fileleri havalandıran Deniz, sarı-kırmızılı takımın yüzünü güldürdü. Genç yaşına karşın Deniz, maçların son anlarında sorumluluk almaktan asla kaçınmayan bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Kariyeri de bunu gösteriyor.

GOLLERİNİN YÜZDE 30'U!

Genç oyuncu bugüne kadar kariyerindeki 27. golünü kaydederken, 8. kez bir karşılaşmanın son diliminde fileleri havalandırdı. 82. dakika ve sonrasında attığı kritik gollere Ankara deplasmanında da bir yenisini ekleyen Deniz, G.Saray'ın liderliğini sürdürmesini sağlamıştı. Bugüne kadar attığı gollerin yaklaşık yüzde 30'unu son dakikalarda bulan Deniz Gül, kritik anların adamı olduğunu gösterdi. Kulübeden büyük bir güç katacağını gösteren milli futbolcu, parçalı forma altındaki ilk gol sevincini yaşadı.

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